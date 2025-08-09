Tragedie uriaşă în sport! S-a stins din viaţă la doar 28 de ani. Medicii nu au mai putut să facă nimic - Antena Sport

Tragedie uriaşă în lumea sportului! Un tânăr s-a stins din viaţă la doar 28 de ani. Medicii nu au mai putut să facă nimic şi au fost nevoiţi să declare decesul în urma loviturilor pe care le-a primit. Pugilistul a fost transportat, de urgenţă, la spital, imediat după luptă. Loviturile au fost însă fatale.

Lumea sportului este în doliu. Asta după ce tânărul pugilist, de doar 28 de ani, Shigetoshi Kotari a încetat din viaţă. Totul s-a întâmplat după meciul de box cu Yamato Hatam tot de 28 de ani pentru titlul OPBF Super Featherweight.

Şi-a pierdut viaţa la doar 28 de ani

În urma meciului de box terminat la egalitate cu Yamato Hata, Shigetoshi Kotari și-a pierdut cunoștința și a fost transportat de urgență la spital. Imediat cum a ajuns la spital, Shigetoshi Kotari a fost supus unei operații cerebrale pentru un hematom subdural, potrivit celor de la The Sun. Acesta a luptat pentru viaţa lui, timp de o săptămână, dar până la urmă leziunile grave i-au fost fatale.