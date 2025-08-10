Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: "Au prostit oamenii" - Antena Sport

Home | Diverse | Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: “Au prostit oamenii”

Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: “Au prostit oamenii”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 10 august 2025, 11:45

Comentarii
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: Au prostit oamenii

Hepta

Lovitură totală încasată de către Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a pierdut o sumă uriaşă. Chiar milionarul s-a decis să vorbească şi să dea toate detaliile. Este vorba despre o tranzacţie care i-a fost blocată omului cu banii de la FCSB. În joc sunt 13 milioane de euro, contravaloarea unei fabrici.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali are mari probleme, chiar dacă a ajuns parlamentar. Latifundiarul din Pipera se chinuie să vândă cu 13 milioane de euro vechea sa fabrică de la Drăgășani.

Gigi Becali, pierdere de 13 milioane de euro

Gigi Becali are însă afacerea blocată. A încercat să încaseze banii de la americani, însă acuză că statul român că i-a pus bețe în roate. Mai exact, o comisie din cadrul Guvernului ar fi trebuit să dea un aviz pentru tranzacționarea fabricii de la Drăgășani. Totuşi, acesta nu a fost eliberat nici până în prezent, conform fanatik.ro.

”Dacă eu vreau să vând o fabrică de trei ani. A venit de la guvern o comisie care ia mii și mii de euro din investiții. Întreba că, dom’le, ce face acționarul în timpul liber. Era unul, Cazacu, care era și el 10% în firmă. Până la urmă m-am enervat și am zis: ‘Domnule, dă la pește’.

Trei ani nu mi-a dat niciun răspuns. Acum a venit altă firmă. Am vorbit cu ei, le-am zis că-i dau în judecată. Păi, eu am acolo o infrastructură. Trebuie să verificați firma, dacă este ea solventă. Dacă este firmă care nu încalcă embargoul, conform normelor europene.

Reclamă
Reclamă

Mi-a zis că luni să meargă la guvern că se dă avizul, dar cu niște condiții. Eu vând infrastructura mea, o fostă fabrică. O vând eu, care e a mea. Cum să pui tu condiții la unul care vrea să cumpere de la mine. E între doi privați, ești nebun la cap?

Tu poți să-l obligi pe ăla cât să investească în fiecare an? Ea săraca țară merge așa… pe ce fac eu, ce faci tu, ce face Copos la hoteluri, ce mai trage Porumboiu cu tractoarele… Aialalții iau și mii de euro că-s puși la comisii și după ce că iei atâția bani, mai și încurci. E business de 13 milioane.

Aia este o fabrică fără nimic în ea. Niște hale. Ce fac ei, e treaba lor. Ei vor să facă armament. Că din an în an trebuie să le dea raportul lor. Dacă fac fabrică de armament, mă obligă legea să dau niște rapoarte, nu că zici tu! E un contract între mine și unu, privat. Tu cum să pui condiții, dacă nu e a ta? Cum să pui condiții, tu, nebunule?

30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
Reclamă

Investitorii trebuie să plătească 10.000 de euro ca să îi verifice, tu îți dai seama? Guvernul are o comisie de verificare a investitorilor străini. Eu străin, vreau să investesc la tine în România și ei cer 10.000 de euro să te verifice. Au prostit oamenii de 10.000 de euro. După ce te verifică, vor să mai vii să-ți pună și condiții.

Eu m-am gândit să-i dau în judecată, vor și ei să se dea șmecheri. Ei țin comisia și nu pun și ei un băț în roate? Mi-a zis cancelarul pus de Bolojan că: ‘Acum încerc și eu să-i aduc cu picioarele pe pământ’.

Eu dacă eram în locul lui, luam un bici și mergeam acolo la guvern: ‘De ce nu dai, mă, avizul? Pac! Un bici’. Dacă nu e curat, nu-l aproba. Dar dacă e curat, pleacă acasă, bă! Lasă oamenii, bă, să dea banii”, a spus Gigi Becali.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Observator
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
I se spune otrăvitoarea cu ciuperci. Cum a încercat o femeie să își omoare fostul soț, dar și socrii luni de zile
Fanatik.ro
I se spune otrăvitoarea cu ciuperci. Cum a încercat o femeie să își omoare fostul soț, dar și socrii luni de zile
13:52
România, medalii de aur și bronz la canotaj! Spectacol la Mondialele U19
13:22
Andrei Rațiu, în conflict cu cei de la Rayo Vallecano! Decizia care l-a enervat pe român. Dezvăluiri din interior
13:21
Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant
12:37
Scandal în lumea fotbalului! Un președinte de club, demis după ce a fost acuzat de furt și spălare de bani
12:31
Ce a făcut Dennis Man înaintea transferului la PSV Eindhoven. Italienii l-au dat de gol pe tricolor
12:10
FCSB – Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:30). Campioana caută prima victorie pe teren propriu din noul sezon
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 4 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 5 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public 6 Cât va achita, de fapt, PSV Eindhoven pentru Dennis Man. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat