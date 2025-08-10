Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: "Au prostit oamenii" - Antena Sport

Lovitură totală încasată de către Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a pierdut o sumă uriaşă. Chiar milionarul s-a decis să vorbească şi să dea toate detaliile. Este vorba despre o tranzacţie care i-a fost blocată omului cu banii de la FCSB. În joc sunt 13 milioane de euro, contravaloarea unei fabrici.

Gigi Becali are mari probleme, chiar dacă a ajuns parlamentar. Latifundiarul din Pipera se chinuie să vândă cu 13 milioane de euro vechea sa fabrică de la Drăgășani.

Gigi Becali, pierdere de 13 milioane de euro

Gigi Becali are însă afacerea blocată. A încercat să încaseze banii de la americani, însă acuză că statul român că i-a pus bețe în roate. Mai exact, o comisie din cadrul Guvernului ar fi trebuit să dea un aviz pentru tranzacționarea fabricii de la Drăgășani. Totuşi, acesta nu a fost eliberat nici până în prezent, conform fanatik.ro.

”Dacă eu vreau să vând o fabrică de trei ani. A venit de la guvern o comisie care ia mii și mii de euro din investiții. Întreba că, dom’le, ce face acționarul în timpul liber. Era unul, Cazacu, care era și el 10% în firmă. Până la urmă m-am enervat și am zis: ‘Domnule, dă la pește’.

Trei ani nu mi-a dat niciun răspuns. Acum a venit altă firmă. Am vorbit cu ei, le-am zis că-i dau în judecată. Păi, eu am acolo o infrastructură. Trebuie să verificați firma, dacă este ea solventă. Dacă este firmă care nu încalcă embargoul, conform normelor europene.