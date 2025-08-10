Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: "Au prostit oamenii" - Antena Sport

Lovitură totală încasată de către Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a pierdut o sumă uriaşă. Chiar milionarul s-a decis să vorbească şi să dea toate detaliile. Este vorba despre o tranzacţie care i-a fost blocată omului cu banii de la FCSB. În joc sunt 13 milioane de euro, contravaloarea unei fabrici.
Gigi Becali are mari probleme, chiar dacă a ajuns parlamentar. Latifundiarul din Pipera se chinuie să vândă cu 13 milioane de euro vechea sa fabrică de la Drăgășani.
Gigi Becali, pierdere de 13 milioane de euro
Gigi Becali are însă afacerea blocată. A încercat să încaseze banii de la americani, însă acuză că statul român că i-a pus bețe în roate. Mai exact, o comisie din cadrul Guvernului ar fi trebuit să dea un aviz pentru tranzacționarea fabricii de la Drăgășani. Totuşi, acesta nu a fost eliberat nici până în prezent, conform fanatik.ro.
”Dacă eu vreau să vând o fabrică de trei ani. A venit de la guvern o comisie care ia mii și mii de euro din investiții. Întreba că, dom’le, ce face acționarul în timpul liber. Era unul, Cazacu, care era și el 10% în firmă. Până la urmă m-am enervat și am zis: ‘Domnule, dă la pește’.
Trei ani nu mi-a dat niciun răspuns. Acum a venit altă firmă. Am vorbit cu ei, le-am zis că-i dau în judecată. Păi, eu am acolo o infrastructură. Trebuie să verificați firma, dacă este ea solventă. Dacă este firmă care nu încalcă embargoul, conform normelor europene.
Mi-a zis că luni să meargă la guvern că se dă avizul, dar cu niște condiții. Eu vând infrastructura mea, o fostă fabrică. O vând eu, care e a mea. Cum să pui tu condiții la unul care vrea să cumpere de la mine. E între doi privați, ești nebun la cap?
Tu poți să-l obligi pe ăla cât să investească în fiecare an? Ea săraca țară merge așa… pe ce fac eu, ce faci tu, ce face Copos la hoteluri, ce mai trage Porumboiu cu tractoarele… Aialalții iau și mii de euro că-s puși la comisii și după ce că iei atâția bani, mai și încurci. E business de 13 milioane.
Aia este o fabrică fără nimic în ea. Niște hale. Ce fac ei, e treaba lor. Ei vor să facă armament. Că din an în an trebuie să le dea raportul lor. Dacă fac fabrică de armament, mă obligă legea să dau niște rapoarte, nu că zici tu! E un contract între mine și unu, privat. Tu cum să pui condiții, dacă nu e a ta? Cum să pui condiții, tu, nebunule?