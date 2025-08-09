Cine conduce, de fapt, maşina pe care Ion Ţiriac i-a făcut-o cadou Mihaelei Cambei! - Antena Sport

Ion Ţiriac le-a dăruit maşini tuturor medaliaţilor de la Jocurile Olimpice de la Paris. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la haltere, în proba de 49 de kg, a primit şi ea un autoturism IONIQ 5, în valoare de 50.000 de euro.
Având în vedere că nu şi-a luat încă permisul de conducere, Mihaela Cambei nu s-a putut bucura de limuzina electrică primită de la Ion Ţiriac.
Tatăl Mihaelei Cambei conduce maşina pe care vicecampioana olimpică a primit-o de la Ion Ţiriac
Maşina este condusă de tatăl ei, care se duce la serviciu cu ea. Florin Cambei lucrează ca paznic.
Fratele Mihaelei Cambei, Lucian, a început şi el să facă valuri în haltere. El e campion european U17 la total şi la stilul smuls. A ridicat 227 de kg în total şi 107 la smuls.
„Până rezolvă carnetul de șofer, fac eu rodajul cu mașina pe care a primit-o Mihaela după Olimpiadă”, declara tatăl Mihaelei Cambei, Florin, pentru libertatea.ro.
Florin Cambei e convins că fiica lui, Mihaela, va ajunge campioană olimpică la haltere. Totodată, e sigur că şi fiul lui, Lucian, va fi campion olimpic la haltere.
„Mihaela nu se va opri până nu va cuceri titlul olimpic. Iar în Luci, cel mic, am încredere că va ajunge la fel de sus”, a mai spus el, pentru sursa citată.
După medalia de argint de la Jocurile Olimpice, Mihaela Cambei a cucerit 3 medalii de aur la Europene
După ce a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, Mihaela Cambei a luat aurul în toate cele 4 probe de la Campionatele Europene.