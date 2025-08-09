Cine conduce, de fapt, maşina pe care Ion Ţiriac i-a făcut-o cadou Mihaelei Cambei! - Antena Sport

Ion Ţiriac le-a dăruit maşini tuturor medaliaţilor de la Jocurile Olimpice de la Paris. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la haltere, în proba de 49 de kg, a primit şi ea un autoturism IONIQ 5, în valoare de 50.000 de euro.

Având în vedere că nu şi-a luat încă permisul de conducere, Mihaela Cambei nu s-a putut bucura de limuzina electrică primită de la Ion Ţiriac.

Tatăl Mihaelei Cambei conduce maşina pe care vicecampioana olimpică a primit-o de la Ion Ţiriac

Maşina este condusă de tatăl ei, care se duce la serviciu cu ea. Florin Cambei lucrează ca paznic.

Fratele Mihaelei Cambei, Lucian, a început şi el să facă valuri în haltere. El e campion european U17 la total şi la stilul smuls. A ridicat 227 de kg în total şi 107 la smuls.

„Până rezolvă carnetul de șofer, fac eu rodajul cu mașina pe care a primit-o Mihaela după Olimpiadă”, declara tatăl Mihaelei Cambei, Florin, pentru libertatea.ro.