Cine conduce, de fapt, maşina pe care Ion Ţiriac i-a făcut-o cadou Mihaelei Cambei! - Antena Sport

Cine conduce, de fapt, maşina pe care Ion Ţiriac i-a făcut-o cadou Mihaelei Cambei!

Home | Diverse | Cine conduce, de fapt, maşina pe care Ion Ţiriac i-a făcut-o cadou Mihaelei Cambei!
Cine conduce, de fapt, maşina pe care Ion Ţiriac i-a făcut-o cadou Mihaelei Cambei!

Publicat: 9 august 2025, 10:06

Cine conduce, de fapt, maşina pe care Ion Ţiriac i-a făcut-o cadou Mihaelei Cambei!
Colaj Profimedia Images, AntenaSport

Ion Ţiriac le-a dăruit maşini tuturor medaliaţilor de la Jocurile Olimpice de la Paris. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la haltere, în proba de 49 de kg, a primit şi ea un autoturism IONIQ 5, în valoare de 50.000 de euro.

Având în vedere că nu şi-a luat încă permisul de conducere, Mihaela Cambei nu s-a putut bucura de limuzina electrică primită de la Ion Ţiriac.

Tatăl Mihaelei Cambei conduce maşina pe care vicecampioana olimpică a primit-o de la Ion Ţiriac

Maşina este condusă de tatăl ei, care se duce la serviciu cu ea. Florin Cambei lucrează ca paznic.

Fratele Mihaelei Cambei, Lucian, a început şi el să facă valuri în haltere. El e campion european U17 la total şi la stilul smuls. A ridicat 227 de kg în total şi 107 la smuls.

Până rezolvă carnetul de șofer, fac eu rodajul cu mașina pe care a primit-o Mihaela după Olimpiadă”, declara tatăl Mihaelei Cambei, Florin, pentru libertatea.ro.

Florin Cambei e convins că fiica lui, Mihaela, va ajunge campioană olimpică la haltere. Totodată, e sigur că şi fiul lui, Lucian, va fi campion olimpic la haltere.

Mihaela nu se va opri până nu va cuceri titlul olimpic. Iar în Luci, cel mic, am încredere că va ajunge la fel de sus”, a mai spus el, pentru sursa citată.

După medalia de argint de la Jocurile Olimpice, Mihaela Cambei a cucerit 3 medalii de aur la Europene

După ce a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, Mihaela Cambei a luat aurul în toate cele 4 probe de la Campionatele Europene.

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
La fel ca şi la Campionatele Europene de anul trecut, Cambei s-a impus la smuls, la aruncat şi la total la categoria 49 de kg.

La smuls, Mihaela Cambei a intrat în competiţie după ce concurentele sale terminaseră deja proba.

Vicecampioana olimpică de la Paris a început concursul cu 85 de kilograme. A ratat primele două încercări, dar a reuşit-o pe a treia, asigurându-şi medalia de aur.

Şi în proba de aruncat Mihaela Cambei a intrat târziu în competiţie. A reuşit să ridice 97 kg în timp ce mai concura doar cu sârboaica Radmila Zagorac. Sârboaica a ratat ultima încercare de la 97 kg, lăsând-o singură în competiţie pe Cambei.

Românca a reuşit să ridice 100 kg şi, ulterior, 105 kg, egalându-şi recordul european. Mihaela Cambei, care a fost foarte aproape de aur la Jocurile Olimpice, este campioană europeană pentru a treia oară la rând la toate cele 3 probe: smuls, aruncat şi total. Cambei a mai reuşit să cucerească 3 medalii de aur şi la Europenele din 2023, de la Erevan (Armenia) şi Sofia (Bulgaria).

Ar însemna foarte mult un titlu european, mă ajută ca palmares în primul rând şi mi-aş dorit să deţin cât mai multe locuri unu. M-ar ajuta să fiu prima şi la aceste titluri.

M-am gândit la asta şi îmi doresc să devin cea mai medaliată halterofilă. Cu anii, dacă sunt sănătoasă, mi-aş dori să fiu cea mai bună din toate timpurile”, declara Mihaela Cambei înaintea Campionatelor Europene.

Mihaela Cambei, la revenirea în ţară
Mihaela Cambei
Mihaela Cambei
