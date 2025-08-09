"Mă cunoaște lumea, mă iubește!" Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: "Am față comercială" - Antena Sport

În vârstă de 79 de ani, Rică Răducanu își petrece timpul pe litoral, acolo unde se ocupă de restaurantul său din Neptun! Fostul jucător spune că lumea încă nu l-a uitat și că își așteaptă clienții la terasa sa, acolo unde prețurile sunt avantajoase.

De asemenea, Rică Răducanu a dezvăluit că are mereu timp de autografe și de fotografii cu fanii săi. Acesta a dat de înțeles că este asaltat de persoanele care îl admiră, în fiecare vară.

Care sunt prețurile de la restaurantul lui Rică Răducanu, din Neptun

“Mă cunoaște lumea, mă iubește. Și eu am făcut pentru ei, care vrea să vină la poze, la autografe.. facem! (n.r. Nu v-a uitat lumea?) Nu, am față comercială!”, a spus Rică Răducanu, pentru AntenaSport.

La terasa fostului portar, prețurile nu s-au modificat prea mult, față de 2024. Concret, ciorbele variază între 20 și 25 de lei, iar, cea mai populară, cea de burtă, poate fi comandată pentru 25 de lei.

În ceea ce privește mâncarea la grătar, prețul unui mic este de 5 lei. De asemenea, la restaurantul lui Rică Răducanu se ai pot servi preparate din carne, alături de mămăligă, la prețul de 35 de lei, prețul nefiind schimbat, față de cel din 2024!