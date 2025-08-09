Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Mă cunoaște lumea, mă iubește!" Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: "Am față comercială" - Antena Sport

Home | Diverse | “Mă cunoaște lumea, mă iubește!” Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: “Am față comercială”

“Mă cunoaște lumea, mă iubește!” Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: “Am față comercială”

Publicat: 9 august 2025, 16:53

Comentarii
Mă cunoaște lumea, mă iubește! Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: Am față comercială

FOTO: Sportpictures

În vârstă de 79 de ani, Rică Răducanu își petrece timpul pe litoral, acolo unde se ocupă de restaurantul său din Neptun! Fostul jucător spune că lumea încă nu l-a uitat și că își așteaptă clienții la terasa sa, acolo unde prețurile sunt avantajoase.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De asemenea, Rică Răducanu a dezvăluit că are mereu timp de autografe și de fotografii cu fanii săi. Acesta a dat de înțeles că este asaltat de persoanele care îl admiră, în fiecare vară.

Care sunt prețurile de la restaurantul lui Rică Răducanu, din Neptun

“Mă cunoaște lumea, mă iubește. Și eu am făcut pentru ei, care vrea să vină la poze, la autografe.. facem! (n.r. Nu v-a uitat lumea?) Nu, am față comercială!”, a spus Rică Răducanu, pentru AntenaSport.

La terasa fostului portar, prețurile nu s-au modificat prea mult, față de 2024. Concret, ciorbele variază între 20 și 25 de lei, iar, cea mai populară, cea de burtă, poate fi comandată pentru 25 de lei.

În ceea ce privește mâncarea la grătar, prețul unui mic este de 5 lei. De asemenea, la restaurantul lui Rică Răducanu se ai pot servi preparate din carne, alături de mămăligă, la prețul de 35 de lei, prețul nefiind schimbat, față de cel din 2024!

Reclamă
Reclamă

Rică Răducanu are probleme de sănătate

Rică Răducanu are probleme de sănătate. Fostul mare portar al Rapidului a vorbit despre starea sa. Legenda din Giulești a împlinit vârsta de 79 de ani în luna mai, iar problemele nu au încetat să apară. După dezvăluirile sale, a fost diagnosticat cu diabet în ultima perioadă, dar mai are și alte probleme!

„Fac mereu analize. Mi-a ieșit puțin că am diabet. Că e acolo. Dar la mine picioarele sunt problema, nu mai am cartilaje. De la alergări. M-am dus la tratamente. Vorba lui Oprescu: ‘Nea Rică, la morgă îți mai trece’

Nu mai e, nu mai e cartilajul. Am găsit oameni la tratamente pe care i-am întrebat ce sporturi au făcut. Unul era lăcătuș mecanic, altul era electrician. Problema asta e din cauza statului în picioare”, a spus Rică Răducanu, la fanatik.ro.

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Observator
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Prima grevă din istorie, atestată prin intermediul unui papirus egiptean. Ce i-a nemulțumit pe oameni și cât au protestat
Fanatik.ro
Prima grevă din istorie, atestată prin intermediul unui papirus egiptean. Ce i-a nemulțumit pe oameni și cât au protestat
16:40
Naomi Osaka şi-a cerut scuze după finala cu Victoria Mboko de la Montreal: “Eram puţin distrasă”
16:20
“Nu a scăpat de mine!” Gigi Becali, mesaj categoric pentru Andrei Gheorghiţă, după ce l-a împrumutat la U Cluj
16:19
Olandezii au aflat suma pe care o plătește PSV pentru transferul lui Dennis Man și au reacționat
15:59
Endrick a preluat tricoul cu numărul 9 la Real Madrid! Acesta a fost purtat sezonul trecut de Kylian Mbappe
15:39
Benjamin Sesko a semnat cu Manchester United! Transfer de 85 de milioane de euro făcut de “Diavoli”
15:32
Newcastle – Atletico Madrid, 18:00, LIVE VIDEO. Amical “de lux” al “Coţofenelor” cu echipa lui Simeone
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial 4 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 5 Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat” 6 A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat