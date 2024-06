"Cei mai frumoşi" Valentina Pelinel şi Cristi Borcea au avut o apariţie de senzaţie şi au făcut furori pe reţelele sociale! - Antena Sport

Valentina Pelinel şi Cristi Borcea au avut o apariţie de senzaţie. Cei doi soţi au făcut furori pe reţelele sociale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pozele cu cei doi de la un eveniment au adunat peste 1.000 de like-uri pe Instagram. Valentina Pelinel şi soţul ei milionar au primit numeroase comentarii laudative.

„Cei mai frumoşi” Valentina Pelinel şi Cristi Borcea au avut o apariţie de senzaţie şi au făcut furori pe reţelele sociale!

„Cei mai frumoşi”, a scris cineva pe Instagram. „Cei mai frumoşi naşi”, a comentat şi Nasrin Ameri, fina Valentinei Pelinel şi a lui Cristi Borcea.

Cristi Borcea a mărturisit, recent, că el şi Valentina Pelinel au decis să nu mai facă niciun copil. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania.

Cu prima sa soție, Mihaela, fostul preşedinte executiv al lui Dinamo are un băiat, Patrick. El îi mai are din mariajul cu Mihaela şi pe gemenii Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.