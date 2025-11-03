Cu ce a ajuns să se ocupe Vica Blochina la 50 de ani. Afacerea cu care a dat lovitura: „Fac și lucruri pro bono” - Antena Sport

S-a aflat cu ce a ajuns să se ocupe Vica Blochina. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă, ajunsă la vârsta de 50 de ani, și-a deschis propria academie de psihonumerologie.

Vica Blochina și-a dezvoltat pasiunea în numerologie și a fondat și un brand, numit Cheia Vieții. Fosta balerină predă cursuri online celor care îi împărtășesc pasiunea (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Vica Blochina).

Cu ce a ajuns să se ocupe Vica Blochina

Vica Blochina a dezvăluit recent faptul că afacerea sa are un mare succes, iar cursurile pe care le predă costă între 300 și 500 lei. Fosta balerină a declarat că are deja peste 100 de oameni, atât români, cât și străini, care participă la cursurile sale.

„Diploma în numerologie am obținut-o la Federația Rusă. Pe diploma mea scrie psihonumerolog. În Europa există această meserie, în România nu există. Eu sunt certificată de ruși și merg în continuare și învăț. Sunt singurul psihonumerolog din România.

Cursurile sunt online, e mai comod, și țin șase ore. Când predau seminarii în weekend durează șase ore. Am peste 100 de oameni care participă la seminarii.