Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cu ce a ajuns să se ocupe Vica Blochina la 50 de ani. Afacerea cu care a dat lovitura: „Fac și lucruri pro bono” - Antena Sport

Home | Diverse | Cu ce a ajuns să se ocupe Vica Blochina la 50 de ani. Afacerea cu care a dat lovitura: „Fac și lucruri pro bono”
Foto

Cu ce a ajuns să se ocupe Vica Blochina la 50 de ani. Afacerea cu care a dat lovitura: „Fac și lucruri pro bono”

Publicat: 3 noiembrie 2025, 16:49

Comentarii
Cu ce a ajuns să se ocupe Vica Blochina la 50 de ani. Afacerea cu care a dat lovitura: „Fac și lucruri pro bono”
galerie foto Galerie (60)

Vica Blochina/ Instagram

S-a aflat cu ce a ajuns să se ocupe Vica Blochina. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă, ajunsă la vârsta de 50 de ani, și-a deschis propria academie de psihonumerologie. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vica Blochina și-a dezvoltat pasiunea în numerologie și a fondat și un brand, numit Cheia Vieții. Fosta balerină predă cursuri online celor care îi împărtășesc pasiunea (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Vica Blochina). 

Cu ce a ajuns să se ocupe Vica Blochina 

Vica Blochina a dezvăluit recent faptul că afacerea sa are un mare succes, iar cursurile pe care le predă costă între 300 și 500 lei. Fosta balerină a declarat că are deja peste 100 de oameni, atât români, cât și străini, care participă la cursurile sale. 

„Diploma în numerologie am obținut-o la Federația Rusă. Pe diploma mea scrie psihonumerolog. În Europa există această meserie, în România nu există. Eu sunt certificată de ruși și merg în continuare și învăț. Sunt singurul psihonumerolog din România. 

Cursurile sunt online, e mai comod, și țin șase ore. Când predau seminarii în weekend durează șase ore. Am peste 100 de oameni care participă la seminarii. 

Reclamă
Reclamă

La mine, cursurile sunt cu cost mic, eu nu vând scump. Ideea pentru mine e să înțeleagă oamenii și să-și permită oricine. Un modul costă, adică un curs pe weekend, între 300 și 500 de lei. Multe lucruri le fac pro bono, pentru că dorința mea e să învețe cât mai multă lume din România și să înțeleagă”, a declarat Vica Blochina despre noua ei pasiune, conform wowbiz.ro. 

Vica Blochina a fost timp de 16 ani amanta lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer are și un fiu din relația extraconjugală cu fosta balerina de la Melody. Edan are 18 ani și locuiește alături de tatăl lui. 

O cunoscută fabrică din Arad se închide în decembrie. Sute de angajaţi vor rămâne fără locuri de muncăO cunoscută fabrică din Arad se închide în decembrie. Sute de angajaţi vor rămâne fără locuri de muncă
Reclamă
Cu ce a ajuns să se ocupe acum cea mai cunoscută amantă din România
+(60)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat
Observator
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
17:42
Ousmane Dembele, apt pentru PSG – Bayern. Anunțul făcut de Luis Enrique înaintea meciului „de foc” din Champions League
17:32
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie
17:29
S-a anunțat cel mai bun ”11” din lume! Marea surpriză și ce echipă dă cei mai mulți jucători
17:25
“E cauză abuzivă”. Dani Coman, reacție fermă după ce s-a aflat că poate fi blocat din a candida la șefia LPF
17:18
Cu ce foști coechipieri de pe Anfield a vorbit Trent Alexander-Arnold înainte de Liverpool – Real Madrid: „Totul va fi diferit”
17:03
Barcelona, singurul club din Top 5 campionate care a reușit asta!
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 4 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 5 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 6 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat”
Citește și