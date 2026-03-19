Cum a ajuns celebrul român să câştige de la 4.000 de lei la 36.000 de euro pe lună

Răzvan Burleanu a fost reales ca preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, iar Florin Prunea susţine că şeful FRF ajunge să câştige o sumă uriaşă pe lună din salariul din România, dar şi din cel de la UEFA.

Prunea anunţă că în 2014, Burleanu câştiga 4.000 de lei pe lună, pe vremea când era consilier la Cotroceni. Acum, ar ajunge la uriaşa sumă de 36.000 de euro pe lună.

”Este total schimbat (n.r. se referă la cum era Răzvan Burleanu în urmă cu 12 ani, când a câștigat primul mandat). Omul trăiește în lumea lui. S-a trezit într-un loc în care nu credea neam de neamul lui că va ajunge.

Vine dintr-o poziție de consilier la Cotroceni, pe probleme de minorități, unde avea o indemnizație de 3.000-4.000 de lei lunar și a ajuns la un salariu de 36.000 de euro din fotbal”, a spus Prunea, citat de digisport.ro.

În declarația de avere publicată anul trecut, se menționa faptul că Răzvan Burleanu are un salariu lunar de 8.000 de euro la FRF. Pe lângă salariul de la FRF, Răzvan Burleanu încasează o sumă uriașă și din partea FIFA, el fiind membru în Consiliul forului internațional până în 2029, după alegerile de anul trecut.