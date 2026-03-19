Un club din Liga 1 a scăpat definitiv de insolvență. Decizia Curții de Apel

Oțelul Galați a scăpat definitiv de insolvență, ca urmare a deciziei anunțate miercuri de Curtea de Apel din Galați. Comunicarea instanței a venit la puțin peste o lună după ce Tribunalul din același oraș a dispus intrarea în insolvență a echipei, însă aceasta a reușit să suspende procedura pentru a nu avea probleme cu actele în vederea obținerii licenței de Liga 1.

Oțelul Galați primise pe data de 4 februarie o lovitură, atunci când Tribunalul Galați a decis să dispună intrarea în insolvență a clubului ca urmare a unor datorii față de Stiven Plaza, jucător care a fost legitimat la club între februarie și iunie 2025. Pentru a scăpa de probleme, formația din estul României a plătit cei 11.250 de lei, iar pe 13 februarie a făcut apel și mai important decât atât, a reușit să suspende procedura de insolvență.

Cum a fost Oțelul la un pas să nu obțină licența de Liga 1

Deși gălățenii achitaseră banii respectivi către fotbalist, iar decizia Curții de Apel ar fi urmat să fie mai mult ca sigur favorabilă, exista o altă problemă. Dacă Oțelul ar fi rămas în insolvență până la decizia instanței din martie, atunci ar fi fost nevoită să întocmească un plan de reorganizare care să îi fie și aprobat, o condiție necesară pentru echipele aflate în Liga 1.

Problema gălățenilor era că nu ar fi avut timp pentru aceste proceduri, iar astfel nu ar fi putut să obțină licența de Liga 1 pentru sezonul viitor, urmând să retrogradeze indiferent de locul ocupat. Acest lucru nu s-a întâmplat însă datorită suspendării procedurii de insolvență, care potrivit gsp.ro, s-a produs printr-o ordonanță președințială, care permite instanței să “ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara“.

La o lună distanță de la acel moment, Oțelul Galați a câștigat la apel și a scăpat definitiv de insolvență. Rezoluția de la Apel a arătat astfel: