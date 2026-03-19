Mirel Rădoi a venit cu replica, după ce Gigi Becali a spus despre el că “nu vrea să ia Craiova titlul”

Mirel Rădoi a susținut joi conferința de presă premergătoare partidei cu UTA din etapa a doua de play-out, iar antrenorul FCSB-ului a abordat mai multe subiecte. Tehnicianul de 44 de ani a fost întrebat inclusiv despre declarația patronului Gigi Becali, potrivit căruia fostul antrenor de la Universitatea Craiova nu și-ar dori ca oltenii să ia titlul.

“Mă raliez și cu Mirel, care nu vrea Craiova. Nu vrea să ia Craiova titlul. E doar ce cred eu, nu am vorbit cu el despre asta. Dar nu cred că vrea el să ia cineva pe munca lui”, aceasta a fost declarația dată zilele trecute de Gigi Becali care a generat intrigă în fotbalul românesc.

Mirel Rădoi n-a vrut să vorbească despre declarațiile lui Gigi Becali

Recent, Mirel Rădoi a fost rugat să își expună și el punctul de vedere, însă antrenorul de la FCSB a evitat să dea un răspuns concret. Antrenorul roș-albaștrilor a ținut însă să menționeze că nici măcar nu urmărește meciurile de play-off, pentru că în momentul de față nu reprezintă o prioritate pentru el.

Rădoi a punctat că va analiza ce se întâmplă în lupta de sus doar în cazul în care echipa sa va ajunge la barajul pentru locul de Conference League.

“(n.r. Sunt absolut convins că urmăriți și ceea ce se întâmplă în play-off) Nu. (N.r. Patronul echipei a spus că nu vreţi să câştige Craiova titlul) Cum? N-aş vrea să intru în lucrurile astea, nici n-am văzut meciuri de play-off, sunt focusat pe ceea ce se întâmplă în play-out. Am văzut UTA – Hermannstadt, Botoșani – Slobozia, mă uit la meciurile astea pentru că astea sunt evidente pentru noi în momentul de față.