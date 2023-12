Cum se menţine Gigi Becali într-o formă excelentă la 65 de ani. Alimentul pe care-l mănâncă absolut în fiecare zi de ani de zile - Antena Sport

Reclamă

„Inima mea are putere de tinerețe, dar, dacă stau și mă concentrez la vârstă, nu îmi vine să cred, deci inima e puternică, tânără, dar trupul oricum, oricât ar fi inima de tânăra și puternică, el deja se mai înmoaie, mușchii. Eu cred că e de la mâncare, mănânc foarte sănătos, nu mănânc carne, dacă nu tai eu animalul, dacă nu tai eu vițelul, nu mănânc dacă nu tai oaia sau mielul și nu mănânc deloc mezeluri.

Dimineața mănânc doar ouă, de fazan, de prepeliță, nici măcar de găină nu mai mănânc, că au colesterolul mai mare, ouă și brânză, carne rar. Eu am fost lacom în viața mea. Și mi-a schimbat Dumnezeu patima de lăcomie și a băgat Dumnezeu patima mea în slujba lui Hristos. Acum am devenit lacom de Hristos. Pentru că am fost lacom în viață, acum sunt lacom de Hristos”, a declarat Gigi Becali, citat de spynews.ro.

Gigi Becali, investiţie de 10 milioane de euro în Bucureşti

Gigi Becali face o investiţie de 10 milioane de euro în Bucureşti. Au apărut primele imagini cu catedrala pe care patronul de la FCSB o construieşte. Construcţia este una impresionantă.

Conform cancan.ro, lucrările la catedrala pe care Gigi Becali o construieşte în Pipera se vor finaliza anul viitor. Patronul de la FCSB se implică total în proiect, şi el a fost cel care a ales cum va arată altarul din lăcaş.

Catedrala va avea 13 clopote în total, iar acestea vor fi controlate prin calculator, pentru a interpreta anumite cântece bisericeşti. Lăcaşul ridicat de latifundiarul din Pipera va avea 40 de metri înălţime, 35 de metri lungime şi 20 de metri lăţime, şi va avea şi un subsol.

În spatele catedralei, se va construi şi o clădire de trei etaje, care va servi drept hotel pentru preoţii care vor fi invitaţi la slujbele din lăcaş. Construcţia este una de-a dreptul impresionantă, în stil rusesc, în interior fiind pictată cu foiţă de aur. Dacă picturile vor fi finalizate la timp, catedrala îşi va deschide porţile pentru credincioşi în primăvara anului viitor.