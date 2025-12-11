Cum a ajuns milionarul român cu 33.000 de euro salariu pe lună să aibă apartament cu jacuzzi la doar 20 de ani - Antena Sport

Gino Iorgulescu (69 de ani), actualul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, care încasează lunar un salariu de 33.000 de euro, a dezvăluit cum a ajuns, la doar 20 de ani, să aibă în Bucureşti un apartament de 200 de metri pătraţi, cu jacuzzi.

Fostul fundaş central avea 20 de ani şi evolua la Sportul Studenţesc. Fiind deja în vizorul echipelor mari, acesta a fost abordat de Nicolae Ceauşescu, la mijlocul anilor 70, iar acesta a avut un mesaj clar pentru fotbalist: nu pleci de la Sportul.

Steaua era deja pe urmele lui Gino, care i-a spus fiului fostului dictator că echipele care vor să îl transfere îi oferă şi casă, maşină şi multe altele. Nicu Ceaşescu nici n-a stat pe gânduri, L-a chemat pe omul de încredere care i-a prezentat lui Iorgulescu mai multe case în centrul Bucureştiului. S-a ales cu un apartament de 200 de metri pătraţi, cu jacuzzi.

Gino Iorgulescu, forţat să rămână la Sportul Studenţesc

“Exact. Aveam oferte de la Steaua și de la Dinamo. Bine, aveam și de la alte cluburi, dar astea erau cele mai importante. Mă rog, mă cheamă Nicu la el și îmi zice: ”Băi, Ginele!”. M-a mirat. ”Ginele” îmi zicea doar mama. Zice: ”Ia vino puțin!”. Rică mi-a zis imediat: ”Vezi, mă, că ăla e Nicu Ceaușescu!”.

Se prezintă, după care îmi zice: ”După ce faci duș, să vii la Internațional. Mă găsești pe terasă, la bar, în spate”. M-am dus și deschide discuția direct: ”În primul rând, am vrut să ne cunoaștem și să îți spun o chestie. Nu pleci de la Sportul niciodată!”.