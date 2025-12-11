Închide meniul
Cum a ajuns milionarul român cu 33.000 de euro salariu pe lună să aibă apartament cu jacuzzi la doar 20 de ani

Antena Sport Publicat: 11 decembrie 2025, 9:11

Comentarii
Gino Iorgulescu, în tinpul unui eveniment - Hepta

Gino Iorgulescu (69 de ani), actualul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, care încasează lunar un salariu de 33.000 de euro, a dezvăluit cum a ajuns, la doar 20 de ani, să aibă în Bucureşti un apartament de 200 de metri pătraţi, cu jacuzzi.

Fostul fundaş central avea 20 de ani şi evolua la Sportul Studenţesc. Fiind deja în vizorul echipelor mari, acesta a fost abordat de Nicolae Ceauşescu, la mijlocul anilor 70, iar acesta a avut un mesaj clar pentru fotbalist: nu pleci de la Sportul.

Steaua era deja pe urmele lui Gino, care i-a spus fiului fostului dictator că echipele care vor să îl transfere îi oferă şi casă, maşină şi multe altele. Nicu Ceaşescu nici n-a stat pe gânduri, L-a chemat pe omul de încredere care i-a prezentat lui Iorgulescu mai multe case în centrul Bucureştiului. S-a ales cu un apartament de 200 de metri pătraţi, cu jacuzzi.

Gino Iorgulescu, forţat să rămână la Sportul Studenţesc

“Exact. Aveam oferte de la Steaua și de la Dinamo. Bine, aveam și de la alte cluburi, dar astea erau cele mai importante. Mă rog, mă cheamă Nicu la el și îmi zice: ”Băi, Ginele!”. M-a mirat. ”Ginele” îmi zicea doar mama. Zice: ”Ia vino puțin!”. Rică mi-a zis imediat: ”Vezi, mă, că ăla e Nicu Ceaușescu!”.

Se prezintă, după care îmi zice: ”După ce faci duș, să vii la Internațional. Mă găsești pe terasă, la bar, în spate”. M-am dus și deschide discuția direct: ”În primul rând, am vrut să ne cunoaștem și să îți spun o chestie. Nu pleci de la Sportul niciodată!”.

I-am zis: ”Păi, da, domnule tovarăș Nicu, dar eu am venit la Sportul și nu am buletin de București. Stau la cămin și am buletin de Giurgiu. Ca să am și eu buletin de București trebuie să am casă. Ceilalți mi-au spus că îmi dau casă și buletin”.

Mi-a spus: ”Lasă, mă, nu te mai… Vii la mine de fiecare dată când vrei și vorbim ca să îți rezolvi toate problemele. Dar să nu mai aud că vrei să pleci de la Sportul!”.

(n.r. – V-a rezolvat cu casa?) Da, m-a chemat la sediu la Comitetul Central. “Stai jos şi zi-mi care este situaţia”. I-am spus, a pus mâna pe telefon, exista atunci Gospodăria ITC-ului, ceva de genul ăsta. L-a chemat pe domnul Goga, cel care se ocupa de gospodăria asta. Era omul lui. Mi-a spus că îmi va arăta anumite case şi trebuie să îmi aleg una şi mi-o va da.

Omul ăla mi-a arătat nişte case ca lumea, mari, cu curte. Erau pe Eminescu şi pe Dacia. Mi-a arătat toate casele. I-am spus că am 20 de ani, ce să fac cu casele astea? Cine are grijă de casă, de curte, cine aia, cine aia? I-am spus să îmi dea un apartament mai măricel. Mi-a arătat un apartament de 200 de metri pătraţi pe Dacia. Deasupra mai erau ceva încăperi pe care le-am aranjat eu după aia.
Acolo sus mi-am făcut două dormitoare şi jacuzzi”, a dezvăluit Gino Iorgulescu, pentru revista IAM Sport.

Ambiţia lui Nicu Ceauşescu avea legătură cu faptul că fratele său, Valentin, era implicat la Steaua, iar “ăia de la Dinamo erau Securitatea”.

Gino Iorgulescu a rămas la Sportul în perioada 1975-1989. A adunat aproape 400 de meciuri pentru studenţi, pentru care a marcat şi 55 de goluri. A fost internaţional român în perioada 1981-1986, marcând 3 goluri în cele 49 de selecţii.

Comentarii


