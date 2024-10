Detaliul mai puțin știut despre soția lui Gabi Tamaș. Ce face de trei ori pe săptămână Ioana, la 36 de ani: "Nu pot fără!" - Antena Sport

Ioana Tamaş a ajuns chiar și la medicul estetician

Ioana Tamaş a recunoscut că a ajuns și pe mâna medicului estetician, dar nu a luat decizii drastice și a ales doar să își corecteze mici imperfecțiuni.

Marea iubire a lui Gabi Tamaș a oferit declarații chiar în cabinetul unui medic estetician. A fost suspusă atunci unei mici intervenții. A recunoscut că nu s-ar feri să apeleze și la alte operații estetice, în cazul în care va simți nevoia de așa ceva.

„Eu am schimbat deja ceva. Am venit să îmi topesc acidul hialuronic din buze. Eu nu mai am altă operație estetică. Dacă va fi nevoie, o să îmi fac, de ce nu!„, a spus soția lui Gabi Tamaș într-un interviu pentru antenastars.ro.

„De ce nu bei apă?” Gabi Tamaş, reacţie savuroasă din numai patru cuvinte

„De ce nu bei apă?” a fost întrebarea la care Gabi Tamaş a avut o reacţie savuroasă din numai patru cuvinte. Fostul internaţional român, retras din fotbal la 39 de ani, a venit cu noi dezvăluiri fabuloase.

Cunoscut pentru ieşirile în decor de după petrecerile de pomină la care participa, Tamaş a precizat de ce nu bea niciodată apă plată. A avut probleme şi cu deshidratarea în perioada în care juca în Anglia. A fot motivul pentru care i s-a impus să consume multe băuturi energizante.

”(n.r. aveai restricție în Anglia la meniu) Nu. În Championship, de exemplu, când am jucat la West Bromwich, aveam o masă foarte mare cu vitamine de toate soiurile.

(n.r. câte luai) Eu nu luam. Am luat o singură dată vitamine și m-am îngrășat. Atunci am zis stop! Am luat doar hepatoprotectoare. Făceai analizele și vedeai ce lipsuri ai. După, când am promovat în Premier League, doctorul a zis: ‘O să băgăm mai mult în alimentație, ca să ne luăm vitaminele natural, din mâncare’. Voiai friptură, aveai friptură. Voiai pește, aveai pește…