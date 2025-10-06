Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc - Antena Sport

Vera Wang, celebra creatoare de modă care la 76 de ani e lăudată de toată lumea că arată ca o adolescentă, a dezvăluit ce fel de diete au ajutat-o să se menţină în forma fizică de vis.
Pe lângă faptul că a recunoscut că bea zilnic vodcă, fosta patinatoare de performanţă şi-a uimit fanii când i-a anunţat că a mâncat foarte multă pizza, fără ca acest lucru să se observe atunci când vorbim la numărul de kilograme.
Dieta celebră a milionarei Vera Wang
“La un moment dat, mâncam în fiecare zi câte o felie de pizza şi nu m-am îngrăşat niciun kilogram în acea perioadă. Nu e atât de rău dacă mănânci ca excepţie anumite lucruri.
Beau numai apă, am renunţat la suc fără zahăr cu mai mulţi ani în urmă. A fost cel mai greu lucru la care am renunţat. Am şi dormit foarte mult”, a spus Wang, citată de ladbible.com.
Vera Wang, povestea incredibilă a milionarei de 76 de ani
Vera Wang este una dintre cele mai de succes femei din lume, dar nimic nu anunţa asta, cel puţin nu când fosta patinatoare avea 40 de ani. Ajunsă la 76 de ani, pe lângă look-ul de adolescentă, ea are şi o avere de peste 600 de milioane de dolari.
Ea a ajuns un celebru creator de modă, dar totul a pornit în momentul în care s-a măritat cu Arthur Becker. Atunci, ea nu a găsit rochia de mireasă pe care o dorea. I s-a părut incredibil faptul că a fost nevoită să alerge din colţ în colţ după o rochie de mireasă.
„Probabil că este o oportunitate reală în această zonă. Se poate face o afacere bănoasă”, a fost mesajul pe care tatăl Verăi i l-a transmis când a văzut cât timp pierde pentru rochie. Şi ea nici un a stat pe gânduri.
Atunci, după cum Vera recunoaşte într-un interviu acordat pentru cnbc.com, din fata care nu mai avea nicio speranţă, brusc ea se mărita la 40 de ani şi fonda propria companie. „A fost ceva sălbatic. Mă pregăteam să devin şi mamă”.
