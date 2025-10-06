Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc - Antena Sport

Vera Wang, celebra creatoare de modă care la 76 de ani e lăudată de toată lumea că arată ca o adolescentă, a dezvăluit ce fel de diete au ajutat-o să se menţină în forma fizică de vis.

Pe lângă faptul că a recunoscut că bea zilnic vodcă, fosta patinatoare de performanţă şi-a uimit fanii când i-a anunţat că a mâncat foarte multă pizza, fără ca acest lucru să se observe atunci când vorbim la numărul de kilograme.

Dieta celebră a milionarei Vera Wang

“La un moment dat, mâncam în fiecare zi câte o felie de pizza şi nu m-am îngrăşat niciun kilogram în acea perioadă. Nu e atât de rău dacă mănânci ca excepţie anumite lucruri.

Beau numai apă, am renunţat la suc fără zahăr cu mai mulţi ani în urmă. A fost cel mai greu lucru la care am renunţat. Am şi dormit foarte mult”, a spus Wang, citată de ladbible.com.

Vera Wang, povestea incredibilă a milionarei de 76 de ani

Vera Wang este una dintre cele mai de succes femei din lume, dar nimic nu anunţa asta, cel puţin nu când fosta patinatoare avea 40 de ani. Ajunsă la 76 de ani, pe lângă look-ul de adolescentă, ea are şi o avere de peste 600 de milioane de dolari.