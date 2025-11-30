S-a trezit „gigantul adormit”: a luat titlul și va juca în Champions League, după ce a fost aproape de faliment - Antena Sport

Închide meniul
S-a trezit „gigantul adormit”: a luat titlul și va juca în Champions League, după ce a fost aproape de faliment

Ionuţ Axinescu Publicat: 30 noiembrie 2025, 21:46

Fanii lui Viking sărbătoresc titlul din Norvegia

Surpriză în Norvegia, unde un „gigant adormit” a reușit să câștige titlul în fața lui Bodø/Glimt, campioana la zi și participantă în UEFA Champions League.

După o cursă cot la cot cu echipa de la nordul Cercului Polar Arctic, Viking Stavanger a terminat pe primul loc și este noua campioană a Norvegiei. Este al nouălea titlu în istoria formației din Stavanger, dar primul după o pauză de 34 de ani.

Viking Stavanger, noua campioană a Norvegiei

În ultima rundă, Viking s-a impus cu 5-1 în fața lui Valerenga, astfel că victoria lui Bodø/Glimt, 5-0 cu Fredrikstad, s-a dovedit insuficientă. Echipa din Stavanger, care nu a mai pierdut niciun meci din 19 iulie, a terminat cu 71 de puncte, cu unul mai mult decât rivala sa.

Omul determinant pentru Viking în acest sezon a fost veteranul Zlatko Tripic (32 de ani), care a marcat 11 goluri și a oferit 16 pase decisive. De asemenea, atacantul Peter Christiansen, cu 14 reușite, a contribuit din plin la succesul grupării din Stavanger, un oraș cu circa 150 de mii de locuitori.

Viking, retrogradată și aproape de faliment în 2017

Club istoric al Norvegiei, înființat încă din 1899, Viking Stavanger a traversat momente delicate în urmă cu opt ani. Mai exact, în 2017, când a retrogradat din Eliteserien, după ani în care a cheltuit sume nejustificate. Aflată aproape de faliment, Viking s-a salvat în ultimul moment, cu ajutorul primăriei și al unor investitori locali.

De atunci, echipa a urcat, puțin câte puțin. Și interesul fanilor locali a crescut simțitor. Dacă în 2017 și 2018 Viking atrăgea, în medie, între șapte și opt mii de spectatori pe meci, în ultimele sezoane asistența s-a dublat.

● Viking Stavanger va juca în ultimul tur din preliminariile UEFA Champions League, pe ruta campioanelor, în ediția 2026-2027.

● Echipa are doi antrenori principali, pe Bjarte Lunde Aarsheim și Morten Jensen.

Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
● Edvin Austbø (20 de ani, atacant de bandă stângă) este cel mai valoros jucător al lui Viking, cotat la 5 milioane de euro. În acest sezon, Austbø a reușit șase goluri și șase pase decisive.

