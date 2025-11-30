S-a trezit „gigantul adormit”: a luat titlul și va juca în Champions League, după ce a fost aproape de faliment - Antena Sport

Surpriză în Norvegia, unde un „gigant adormit” a reușit să câștige titlul în fața lui Bodø/Glimt, campioana la zi și participantă în UEFA Champions League.

După o cursă cot la cot cu echipa de la nordul Cercului Polar Arctic, Viking Stavanger a terminat pe primul loc și este noua campioană a Norvegiei. Este al nouălea titlu în istoria formației din Stavanger, dar primul după o pauză de 34 de ani.

Viking Stavanger, noua campioană a Norvegiei

În ultima rundă, Viking s-a impus cu 5-1 în fața lui Valerenga, astfel că victoria lui Bodø/Glimt, 5-0 cu Fredrikstad, s-a dovedit insuficientă. Echipa din Stavanger, care nu a mai pierdut niciun meci din 19 iulie, a terminat cu 71 de puncte, cu unul mai mult decât rivala sa.

Omul determinant pentru Viking în acest sezon a fost veteranul Zlatko Tripic (32 de ani), care a marcat 11 goluri și a oferit 16 pase decisive. De asemenea, atacantul Peter Christiansen, cu 14 reușite, a contribuit din plin la succesul grupării din Stavanger, un oraș cu circa 150 de mii de locuitori.

Viking, retrogradată și aproape de faliment în 2017

Club istoric al Norvegiei, înființat încă din 1899, Viking Stavanger a traversat momente delicate în urmă cu opt ani. Mai exact, în 2017, când a retrogradat din Eliteserien, după ani în care a cheltuit sume nejustificate. Aflată aproape de faliment, Viking s-a salvat în ultimul moment, cu ajutorul primăriei și al unor investitori locali.