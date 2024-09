Gică Hagi, prima apariţie publică alături de viitorul ginere! Cum arată logodnicul Kirei Hagi - Antena Sport

„E adevărat că am plecat în State cu gândul de a rămâne definitiv, dar acolo mi-am schimbat perspectiva. M-am întors în țară pentru că am primit un rol în România și am ținut să onorez contractul.

Nu pot să spun că am renunțat la nimic. Pot spune că trăiesc visul meu. Da, visul Kirei Hagi, ca fiecare dintre noi. Fiecare are un țel, un drum.

(Ești mulțumită, fericită pe deplin de ce faci acum, în cariera ta?) Da, sunt împlinită, pentru că sunt un actor care muncește în fiecare zi„, a declarat Kira Hagi într-un interviu pentru viva.ro.