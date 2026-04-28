Gigi Becali a anunţat transferurile pe care FCSB le face la vară

Radu Constantin Publicat: 28 aprilie 2026, 22:12

Gigi Becali, la înmormântarea lui Mircea Lucescu / Antena Sport

Gigi Becali a făcut deja planul pentru la vară şi vrea să aducă la echipă nu mai puţin de şase jucători. El i-a trasat lui Mihai Stoica ce posturi sunt deficitare.

Gigi Becali a făcut un alt anunţ interesant. Mihai Popescu şi Graovac ar urma să rămână şi ei din vară. Latifundiarul a anunţat în dese rânduri că nu-l mai vea pe Mihai Popescu la echipă, acum latifundiarul are de gând să-i propună un nou contract.

“M-a întrebat Meme ce transferuri căutăm pentru la vară. I-am zis, fundaș stânga, fundaș dreapta, mijlocaș central – un șesar neapărat, poate și fundaș central, dar mai e și Lixandru acolo, pe care-l folosim.

E posibil să luăm și acolo sau poate prelungim cu Mihai Popescu, poate cu Graovac. Avem 4 fundași centrali, revine și Ngezana. Mai luăm un vârf și o extremă. Miculescu poate juca stânga-dreapta, Cisotti la fel, dar vreau să avem o extremă dreapta, acolo n-avem.

Dacă vrei să-l schimbi pe Miculescu, cu cine joci? Vor veni minimum 6 jucători. Dar jucători, nu așa, să ne luăm ca să ne distrăm”, a declarat Becali pentru Digi Sport.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Scenariu negru adus de criza politică: TVA creşte iar, euro de 5.2 lei şi fără bani de pensii şi salarii
Observator
Scenariu negru adus de criza politică: TVA creşte iar, euro de 5.2 lei şi fără bani de pensii şi salarii
De ce e mai periculos să conduci vara decât iarna în România. Titi Aur dezvăluie care este capcana sezonului cald: ”Atunci apar cele mai multe accidente”
Fanatik.ro
De ce e mai periculos să conduci vara decât iarna în România. Titi Aur dezvăluie care este capcana sezonului cald: ”Atunci apar cele mai multe accidente”
22:00

LIVE TEXTPSG – Bayern 0-0. Duel “de foc” în semifinalele Champions League
21:58

Încă o veste de coșmar pentru Cristi Chivu. Barcelona îl lasă fără cei mai importanți jucători
21:35

Pleacă Tănase de la FCSB? Anunţul jucătorului pentru Gigi Becali. Din vară devine liber
21:26

VideoJurnal Antena Sport | Lipă încă face valuri
21:10

VideoRomânia, hai la joacă! Fotbalul înseamnă energie pentru “tricolore”
20:39

VideoJurnal Antena Sport | Mondialul e cel mai iubit
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 3 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 4 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 5 Răzvan Lucescu a făcut anunţul, după ce Mihai Stoica a spus că îl vrea la FCSB: “Am avut oameni puternici ca patroni” 6 Radu Drăguşin pleacă în Germania. Şi-a dat acordul pentru un transfer de 20 de milioane de euro!
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor