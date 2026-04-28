Daniel Işvanca Publicat: 28 aprilie 2026, 19:21

Alex Dobre, urmărit de două cluburi din străinătate la Dinamo – Rapid. Suma solicitată de giuleșteni

Alex Dobre / Sportpictures

Deși Rapidul se îndepărtează tot mai mult de obiectiv, Alex Dobre este pe radarul mai multor cluburi din Europa, fiind în prezent cel mai important marcator al grupării giuleștene.

Scouteri de la două echipe din străinătate au fost prezenți pe Arena Națională duminică, la partida pierdută de formația antrenată de Costel Gâlcă în fața celor de la Dinamo.

Heerenveen și Westerlo, pe urmele lui Alex Dobre

Alex Dobre este la cel mai bun sezon din carieră, fiind cel mai bun marcator al Rapidului în actuala stagiune. Fotbalistul venit din Portugalia este urmărit în prezent de mai multe echipe, care și-au trimis scouterii la derby-ul de pe Arena Națională cu Dinamo.

Potrivit Transferfeed, reprezentanții cluburilor SC Heerenveen și KVC Westerlo au fost prezenți la disputa pierdută de giuleșteni contra lui Dinamo, jucătorul vizat fiind Alex Dobre. 

S-a vorbit inclusiv despre un interes din Israel pentru golgheterul alb-vișiniilor, iar suma estimată a fost de două milioane de euro. Recent, conducerea Rapidului a anunțat că nu ia în calcul o ofertă mai mică de patru milioane de euro pentru Dobre.

