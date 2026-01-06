Daniel Paraschiv, dezvăluiri din culisele transferului la Rapid: "A fost direct". Ce a spus despre Dinamo - Antena Sport

Daniel Paraschiv a susținut din Antalya prima sa conferință de presă din postura de jucător al Rapidului, iar atacantul împrumutat de la Real Oviedo a primit mai multe întrebări de la jurnaliști.
Vârful de 26 de ani a dezvăluit cum a decis să semneze cu Rapid și a discutat și despre interesul lui Dinamo față de el.
Paraschiv a semnat luni cu Rapid la capătul unei perioade în care giuleștenii au fost în mod constant asociați cu transferul său. La un moment dat, Dinamo intrase și ea pe fir, însă Andrei Nicolescu declarase că atacantul a ales-o pe rivală din considerente financiare.
Daniel Paraschiv a fost doar cu gândul la Rapid
La conferința de presă organizată în Antalya de giuleșteni, Paraschiv a avut ocazia să încheie socotelile privind zvonurile care s-au vehiculat în jurul său. Atacantul a transmis un mesaj clar, și anume că pentru el a existat doar Rapid și că nici nu s-a raportat la partea salarială, considerând că un fotbalist are oricum o siguranță financiară:
“Da, am luat decizia rapid, pe moment. Când mi s-a întrebat această întrebare, dacă doresc să vin la Rapid, răspunsul a fost sincer, a fost direct. Cu siguranță a durat un pic mai mult, pentru că au fost implicate trei cluburi, dar cred că acest transfer nu a fost niciodată periclitat.
Banii nu sunt atât de importanți, știu că sună un pic a clișeu, dar contează foarte mult locul în care ești și cum te simți în locul respectiv și consider că am făcut alegerea potrivită pentru mine și pentru familia mea.
Partea financiară, serios vorbind acum, un fotbalist fie că câștigă câteva sute de mii sau câteva milioane, siguranța financiară e aceeași. Nu a contat foarte mult că am pierdut niște bani (n.r. după ce a plecat din Spania)”.
În ceea ce privește oferta de la Dinamo, Paraschiv a recunoscut că nu știe nimic în acest sens, dar sunt șanse ca impresarul său să fi discutat.
“Cred că impresarul meu a fost contactat (n.r. de cei de la Dinamo), dar în niciun moment nu s-a pus problema să merg în altă parte. Nu știu care a fost stadiul discuțiilor sau dacă au existat, dar eu am fost concetrat din prima secundă pe Rapid“, a spus Daniel Paraschiv.
Paraschiv va avea șansa să debuteze pentru Rapid în amicalele cu Wisla Plock sau CSKA 1948 Sofia, iar în meciurile oficiale cu Metaloglobus, după reluarea campionatului.
- O nouă plecare de la CFR Cluj. Daniel Pancu a renunțat la jucătorul cu salariu de 40.000 de euro
- FC Argeș a dat lovitura! Piteștenii l-au vândut pe Caio Ferreira: “Era imposibil să-l mai ținem”
- Gâlcă pune presiune pe Şucu: “Aștept sosiri și aștept jucători!” Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo
- Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: “E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul”
- FK Csikszereda a transferat un argentinian. Cine este Mariano Bettini