Cui i-a donat Ion Țiriac colecția de mașini: "Am primit o ofertă ieșită din comun" - Antena Sport

Cui i-a donat Ion Țiriac colecția de mașini: "Am primit o ofertă ieșită din comun"

Cui i-a donat Ion Țiriac colecția de mașini: "Am primit o ofertă ieșită din comun"

Cui i-a donat Ion Țiriac colecția de mașini: “Am primit o ofertă ieșită din comun”

Radu Constantin Publicat: 19 noiembrie 2025, 12:32

Ion Ţiriac/ Profimedia

Maşinile de colecţie sunt cu siguranţă marea pasiune a lui Ion Ţiriac. Chiar dacă a refuzat să spună câţi bani a investit în maşini, colecţia lui Ion Ţiriac e estimată undeva la 100 de milioane de euro. Colecția reunește în prezent peste 170 de automobile și motociclete rare și istorice, dintr-un total de aproximativ 400 de unități deținute de Ion Țiriac.

Modelele variază de la vehicule fabricate la sfârșitul secolului al XIX-lea (cel mai vechi fiind un Hurtu 3 1/2 Quadricycle din 1899) până la mașini sport moderne și de lux, acoperind mărci precum Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Jaguar, Cadillac, Ferrari, Aston Martin, Maserati, Ford, Chevrolet și altele.

Ţiriac a vobit ultimul eveniment despre colecţia lui de maşini. ”E cea mai mare colecție de automobile și câteva motociclete din Europa. Toate valorile dinăuntru au fost plătite, am un singur cadou, o mașină de Formula 1. Dar veți vedea modele de la final de 1800, până la cele care au ajuns săptămâna trecută. Vreau să mulțumesc în acest fel lui Bentley, care a făcut niște unicate pentru România. Și firma Porsche a făcut 10 mașini numite Transfăgărșan, ne-au onorat pe noi, românii, și ne-au dat 001, care e din nou în această colecție. O să vină în viitor anul acesta o surpriză.De la 180 de mașini pe care le aveam înăuntru, sunt acum circa 300 de exponate. Le mulțumesc celor care au muncit să ajungem aici. E o treabă care nu ne mai aparține nouă, familiei”, a spus Ţiriac.

El a făcut imediat un anunţ interesant: întreaga colecţie a fost donată fundaţiei Ţiriac, chiar dacă recent a avut o ofertă să o vândă. “Familia a decis în unanimitate să o doneze fundației, în felul acesta să țină fundația și colecția, cu toate că am primit o ofertă ieșită din comun săptămâna trecută, nu este de vânzare și rămâne aici”, a mai spus Ion Țiriac.

Ce avere are acum Ion Ţiriac

Potrivit Forbes, care a făcut un clasament recent, profesorii Ion Stoica și Matei Zaharia sunt cei mai bogaşi români şi și-au dublat averea față de anul trecut, ajungând la o cifră uluitoare, de 2,5 miliarde de dolari fiecare. Matei Zaharia, la doar 40 de ani, și Ion Stoica, la 61 de ani, cofondatorii Databricks, o companie globale de date, analiză şi inteligenţă artificială, se află pe poziția 1.462 între miliardarii din întreaga lume. Ion Ţiriac este doar pe locul 3, aflându-se, conform Forbes, la 200 de milioane de dolari distanță, fiind creditat cu o avere de 2,3 miliarde de dolari (e al 1.724-lea miliardar al planetei).

