Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat

Antena Sport Publicat: 25 februarie 2026, 17:13

Contantin Frăţilă

Constantin Frăţilă (65 de ani), fostul arbitru din Liga 1, în perioada 1995-2001, s-a lansat pe bursă şi a ajuns să aibă o avere de 60-80 de milioane de euro.

O persoană discretă printre oamenii de afaceri din România, Frăţilă a făcut o investiţie importantă în ţara noastră: a cumpărat hotelul Siret de pe litoralul nostru.

Contantin Frăţilă, achiziţie de milioane de euro în România

Conform economica.net, Constantin Frăţilă a cumpărat unitatea de cazare din Saturn pentru 3.5 milioane de euro, licitaţia începând de la 2.7 milioane de euro.

Complexul a fost construit în 1971 şi are în dotare 153 de camere, un restaurant şi un teren de 9.436 de metri pătraţi.

Cum poate ajunge Farul lui Gică Hagi listat la bursă

Omul de afaceri din Constanţa a vorbit şi despre posibilitatea ca Farul să devină primul club care să fie înscris la bursă. Frăţilă a discutat deja cu vicepreşedintele echipei, Tiberiu Curt.

De-a lungul timpului, mai mulţi oameni de afaceri români, printre care fraţii Pavăl, au dorit să investească la Farul, dar Hagi a pus condiţia ca el să ia deciziile şi din postura de acţionar minoritar, astfel că milionarii au fost alungaţi. Asta nu ar fi o problemă legată de ieşirea la bursă.

