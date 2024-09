"Mi-a spart o vioară în cap" Giovanni Becali a povestit episodul de thriller pe care l-a trăit: "Aveam fiecare un cuțit la gât" - Antena Sport

Giovanni Becali a mai spus că soţia sa a studiat la Sorbona, una dintre cele mai prestigioase universităţi din lume.

„Nevastă-mea a studiat la Paris, la Sorbona, a avut tată pilot. Ea nu era obişnuită cu stilul machidonesc. În 1995 s-a născut prima fată a mea, în 1984 am trimis-o pentru prima dată în România. Pe nevastă-mea am trimis-o singură în ţară, eu nu puteam să vin.

Tata credea că este negresă, dar i-am zis că e creolă nevasta mea. Pe nevastă-mea am cunoscut-o într-o bancă. De atunci sunt eu Giovanni. Am băut o cafea cu ea, a costat-o 41 de ani. I-am spus de fapt cine sunt dimineaţă, a doua zi, după ce am făcut dragoste. A terminat facultatea, dar nu a lucrat o zi, a făcut şcoală ca proasta, mi-a făcut trei fete”, a spus Giovanni Becali într-un podcast.