Cum poate ajunge Farul lui Gică Hagi listat la bursă: "Hagi să fie vârful executivului. Să fie CEO" - Antena Sport

Cum poate ajunge Farul lui Gică Hagi listat la bursă: “Hagi să fie vârful executivului. Să fie CEO”

Dan Roșu Publicat: 3 februarie 2026, 9:35

Gică Hagi, pe banca Farului - Sport Pictures

Constantin Frăţilă (65 de ani), fostul arbitru din Liga 1, în perioada 1995-2001, s-a lansat pe bursă şi a ajuns să aibă o avere de 60-80 de milioane de euro.

Omul de afaceri din Constanţa a vorbit despre posibilitatea ca Farul să devină primul club care să fie înscris la bursă. Frăţilă a discutat deja cu vicepreşedintele echipei, Tiberiu Curt.

De-a lungul timpului, mai mulţi oameni de afaceri români, printre care fraţii Pavăl, au dorit să investească la Farul, dar Hagi a pus condiţia ca el să ia deciziile şi din postura de acţionar minoritar, astfel că milionarii au fost alungaţi. Asta nu ar fi o problemă legată de ieşirea la bursă.

Farul ar putea să se înscrie la bursă

“N-aș avea nicio problemă să mă exprim, dar nu cunosc aceste detalii, așa că nu mă pot pronunța. Dar proiectul de listare pe bursă presupune o altă viziune, care n-ar exclude ca Hagi să fie vârful executivului. Să fie CEO! Pe banii oamenilor de afaceri, ar putea îndeplini însă acest rol pe obiective clare și exacte, pe proceduri, pe grile de responsabilitate.

Cunosc cel puțin 20 de oameni de afaceri din Constanța care ar putea porni de la o investiție de minimum cinci milioane de euro la Farul, într-o formulă de bursă. Dar asta numai ca demers de a introduce niște bani într-un business clar, nu într-un sac fără fund”, a spus Frăţilă, citat de gsp.ro.

Avantajele Farului pentru a fi listată la bursă

La finalul anului trecut, chiar Gică Hagi anunţa care sunt motivele pentru care Farul poate deveni primul club românesc listat la bursă: clubul nu are datorii şi e pe plus în ultimii ani. Frăţile a oferit şi el detalii.

“Înainte de toate, ar trebui să știm cu ce vine clubul în societatea propusă pentru listare. Mii de felicitări pentru ce a făcut Hagi la Farul, dar ar fi important să cunoaștem dacă ar băga doar echipa, dacă intră și Academia, și activele. E necesară o analiză a lucrurilor cu oamenii din interior pe fiecare segment în parte, fiindcă nu chemi un evaluator să-ți spună cât face un teren de fotbal sau un jucător. Chestiunile astea se scanează la pachet, ca entitate complexă. Esențiale sunt mecanismele de funcționare și capacitatea de a atrage oameni cu bani dispuși să investească în acțiuni. Dacă cineva vrea să bage 5% într-un club pe bursă, el are interesul ca banii aceia să fie corect administrați și reprezentați.

Voi invoca trei detalii pe care Farul deja le întrunește în mare parte, cu anumite ajustări. Unu: o Academie foarte bine organizată și cu o bază de selecție amplă. Pornim de la unde mănâncă, unde învață, unde se antrenează, emulație de antrenori la nivel juvenil și așa mai departe. Nicăieri în țară nu există un proiect mai serios decât Centrul de Juniori al lui Hagi. Doi: bază materială. Terenuri de joc, de antrenament, infrastructură de recuperare. Gică le are și pe astea, plus că va veni și stadionul cel nou în Constanța, care va fi tot la dispoziția Farului.

O masă critică de oameni de afaceri, care să dorească să se implice în fotbal pentru a avea în Constanța un club de calitate și cu rezultate inclusiv în cupele europene, adică nu doar act de prezență. Mă refer aici la businessmeni care vor să creeze un proiect modern în fotbal, cu o bază solidă, cu buget ferm de venituri și cheltuieli. Și asta se poate realiza!”, a completat fostul arbitru.

