Cum poate ajunge Farul lui Gică Hagi listat la bursă: "Hagi să fie vârful executivului. Să fie CEO" - Antena Sport

Constantin Frăţilă (65 de ani), fostul arbitru din Liga 1, în perioada 1995-2001, s-a lansat pe bursă şi a ajuns să aibă o avere de 60-80 de milioane de euro.

Omul de afaceri din Constanţa a vorbit despre posibilitatea ca Farul să devină primul club care să fie înscris la bursă. Frăţilă a discutat deja cu vicepreşedintele echipei, Tiberiu Curt.

De-a lungul timpului, mai mulţi oameni de afaceri români, printre care fraţii Pavăl, au dorit să investească la Farul, dar Hagi a pus condiţia ca el să ia deciziile şi din postura de acţionar minoritar, astfel că milionarii au fost alungaţi. Asta nu ar fi o problemă legată de ieşirea la bursă.

Farul ar putea să se înscrie la bursă

“N-aș avea nicio problemă să mă exprim, dar nu cunosc aceste detalii, așa că nu mă pot pronunța. Dar proiectul de listare pe bursă presupune o altă viziune, care n-ar exclude ca Hagi să fie vârful executivului. Să fie CEO! Pe banii oamenilor de afaceri, ar putea îndeplini însă acest rol pe obiective clare și exacte, pe proceduri, pe grile de responsabilitate.

Cunosc cel puțin 20 de oameni de afaceri din Constanța care ar putea porni de la o investiție de minimum cinci milioane de euro la Farul, într-o formulă de bursă. Dar asta numai ca demers de a introduce niște bani într-un business clar, nu într-un sac fără fund”, a spus Frăţilă, citat de gsp.ro.