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Mutu şi Andone îl apără pe Cristiano Ronaldo: “Nu poate fi contestat”

Radu Constantin Publicat: 23 iunie 2026, 19:51

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Mutu şi Andone îl apără pe Cristiano Ronaldo: Nu poate fi contestat
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Adi Mutu este alături de Cristiano Ronaldo, după ce la începtul Mondialului a fost cristicat oentru forma slabă, în timp ce Leo Messi a făcut istorie.

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“A tras echipa atâţia ani, dar Ronaldo nu poate fi contestat. Trebuie să existe un echilibru”, a considerat Adi Mutu despre starul Portugaliei.

Şi Andone îl apără pe Ronaldo şi susţine că echipa Argentinei joacă pentru ca Messi să înscrie.

“Lotul Portugaliei este peste lotul Argentinei. Ceilalţi jucători aleargă pentru Messi, pasează la Messi. Îl pun în valoare”, a declarat Andone în excluvitate la Antena 1.

Portugalia – Uzbekistan, duelul din etapa a doua a Grupei K de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Cristiano Ronaldo (41 de ani) are șansa să spele „rușinea”, după prima rundă.

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