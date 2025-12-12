Transfer ratat de Gigi Becali. Jucătorul plecat pe 500.000 de euro a fost dorit la FCSB: "Asta e acum" - Antena Sport

Închide meniul
Transfer ratat de Gigi Becali. Jucătorul plecat pe 500.000 de euro a fost dorit la FCSB: “Asta e acum”

Andrei Nicolae Publicat: 12 decembrie 2025, 10:32

Gigi Becali în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Gigi Becali a recunoscut după victoria fabuloasă a FCSB-ului din Europa League cu Feyenoord, scor 4-3, că a ratat transferul unui jucător din Liga 1. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că și l-a dorit pe Joao Lameira, mijlocașul de la Oțelul care va ajunge în Olanda.

FCSB a obținut un succes dramatic în runda a șasea din Europa League contra celor de la Feyenoord, iar partida de pe Arena Națională a atras numeroase reacții din partea finanțatorului Gigi Becali. Patronul campioanei en-titre a abordat mai multe subiecte, iar unul dintre ele a fost capitolul “transferuri”.

Gigi Becali îl voia pe Joao Lameira la FCSB

Latifundiarul din Pipera a confirmat că Andre Duarte a semnat cu echipa sa și că urmează să mai cumpere alți cinci fotbaliști, detaliu pe care l-a mai spus și în trecut. Ce a ieșit în evidență însă a fost faptul că Becali a mărturisit că a vrut să îl cumpere de la Oțelul Galați pe Joao Lameira.

Andre Duarte a semnat. Am vrut să-l luăm pe Lameira de la Oțelul. Asta e acum, l-am pierdut. A plecat în Polonia.

Eu acum am ajuns la concluzia: un an plus 2 ani. Nu ești bun, ia-ți toți banii pe tot anul și stai acasă. Eu nu mai fac contracte pe 2 ani, pe 3 ani. Ce o să fie, vedem. Acum sunt prea bucuros“, a spus Becali, potrivit digisport.ro.

Mijlocașul de 26 de ani al moldovenilor nu va ajunge însă la FCSB în iarnă, ci va pleca din țară, după ce s-a înțeles cu polonezii de la Widzew Lodz. Oțelul l-a vândut în schimbul sumei de 500.000 de euro, iar fotbalistul va încasa 25.000 de euro pe lună.

La Oţelul Galaţi, Joao Lameira a jucat în acest sezon în 17 partide şi a marcat 3 goluri. Potrivit Transfermarkt, jucătorul este cotat la 750.000 de euro. El a mai evoluat în tecut la Sporting, Feirense, Porto, Pedroense, Leiria, Coimbra, Real SC și Torreense.

