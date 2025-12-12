FCSB va pune în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid, la o zi după succesul cu Feyenoord. Cât costă cel mai ieftin tichet - Antena Sport

De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro începând cu data de 12 decembrie, ora 12:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.

Vă așteptăm alături de noi!”, a anunţat FCSB, pe paginile oficiale ale clubului.

FCSB se va duela cu Rapid în etapa a 21-a a Ligii 1. În meciul tur, cele două rivale au remizat, scor 2-2, după ce campioana a condus cu 2-0. Elvir Koljic a reuşit să egaleze în minutul 90+2.

Până la partida de pe 21 decembrie, FCSB se va duela cu Unirea Slobozia luni, de la ora 20:30, în timp ce Rapid o va înfrunta pe Oţelul sâmbătă, de la aceeaşi oră. Înaintea acestor partide, giuleştenii sunt pe primul loc, cu 39 de puncte, în timp ce campioana ocupă poziţia a zecea în Liga 1, cu 14 puncte în minus faţă de rivali.