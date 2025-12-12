FCSB va pune în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid, la o zi după succesul cu Feyenoord. Cât costă cel mai ieftin tichet - Antena Sport

FCSB va pune în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid, la o zi după succesul cu 4-3 cu Feyenoord, din etapa a şasea a grupei de Europa League. Campioana se va duela cu liderul Ligii 1 pe 21 decembrie, în ultima etapă din 2025.
Fanii îşi vor putea achiziţiona bilete la derby începând de azi, de la ora 12:00. Cel mai ieftin tichet costă 30 de lei, la peluză.
FCSB va pune în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid
De asemenea, FCSB a menţionat că fanii îşi vor putea cumpăra bilete de pe platforma de ticketing a clubului.
“Campioana României va pune în vânzare vineri, 12 decembrie, ora 12:00, biletele pentru meciul cu Rapid, contând pentru etapa 21 a Superligii, care se va disputa duminică, 21 decembrie, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională.
Tichetele vor fi disponibile online pe platforma de ticketing a clubului.
Prețurile biletelor sunt următoarele:
PELUZA – INEL 1 – 30 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 1 – 60 LEI
VIP 3 – 150 LEI
VIP 2 – 200 LEI
VIP 1 – 300 LEI
Casele de bilete vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 13:00.
De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională:
1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.
2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro începând cu data de 12 decembrie, ora 12:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.
Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.
Vă așteptăm alături de noi!”, a anunţat FCSB, pe paginile oficiale ale clubului.
FCSB se va duela cu Rapid în etapa a 21-a a Ligii 1. În meciul tur, cele două rivale au remizat, scor 2-2, după ce campioana a condus cu 2-0. Elvir Koljic a reuşit să egaleze în minutul 90+2.
Până la partida de pe 21 decembrie, FCSB se va duela cu Unirea Slobozia luni, de la ora 20:30, în timp ce Rapid o va înfrunta pe Oţelul sâmbătă, de la aceeaşi oră. Înaintea acestor partide, giuleştenii sunt pe primul loc, cu 39 de puncte, în timp ce campioana ocupă poziţia a zecea în Liga 1, cu 14 puncte în minus faţă de rivali.
- Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi”
- Transfer ratat de Gigi Becali. Jucătorul plecat pe 500.000 de euro a fost dorit la FCSB: “Asta e acum”
- Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre Tavi Popescu: “Cineva îl învaţă să facă aşa ceva”
- Daniel Pancu a obţinut licenţa PRO şi a anunţat obiectivul de la CFR Cluj: “Obligatoriu”
- Înainte de Inter, Cristi Chivu a fost la un pas să preia o echipă din Liga 1: “Speram să-l aduc”