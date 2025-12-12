Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB va pune în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid, la o zi după succesul cu Feyenoord. Cât costă cel mai ieftin tichet - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB va pune în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid, la o zi după succesul cu Feyenoord. Cât costă cel mai ieftin tichet

FCSB va pune în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid, la o zi după succesul cu Feyenoord. Cât costă cel mai ieftin tichet

Viviana Moraru Publicat: 12 decembrie 2025, 10:53

Comentarii
FCSB va pune în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid, la o zi după succesul cu Feyenoord. Cât costă cel mai ieftin tichet

Duel în Rapid - FCSB între Alexandru Dobre şi Mihai Lixandru/ Profimedia

FCSB va pune în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid, la o zi după succesul cu 4-3 cu Feyenoord, din etapa a şasea a grupei de Europa League. Campioana se va duela cu liderul Ligii 1 pe 21 decembrie, în ultima etapă din 2025.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fanii îşi vor putea achiziţiona bilete la derby începând de azi, de la ora 12:00. Cel mai ieftin tichet costă 30 de lei, la peluză.

FCSB va pune în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid

De asemenea, FCSB a menţionat că fanii îşi vor putea cumpăra bilete de pe platforma de ticketing a clubului.

“Campioana României va pune în vânzare vineri, 12 decembrie, ora 12:00, biletele pentru meciul cu Rapid, contând pentru etapa 21 a Superligii, care se va disputa duminică, 21 decembrie, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională.

Tichetele vor fi disponibile online pe platforma de ticketing a clubului.

Reclamă
Reclamă

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – INEL 1 – 30 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 1 – 60 LEI
VIP 3 – 150 LEI
VIP 2 – 200 LEI
VIP 1 – 300 LEI

Casele de bilete vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 13:00.

Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 
Reclamă

De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro începând cu data de 12 decembrie, ora 12:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.

Vă așteptăm alături de noi!”, a anunţat FCSB, pe paginile oficiale ale clubului.

FCSB se va duela cu Rapid în etapa a 21-a a Ligii 1. În meciul tur, cele două rivale au remizat, scor 2-2, după ce campioana a condus cu 2-0. Elvir Koljic a reuşit să egaleze în minutul 90+2.

Până la partida de pe 21 decembrie, FCSB se va duela cu Unirea Slobozia luni, de la ora 20:30, în timp ce Rapid o va înfrunta pe Oţelul sâmbătă, de la aceeaşi oră. Înaintea acestor partide, giuleştenii sunt pe primul loc, cu 39 de puncte, în timp ce campioana ocupă poziţia a zecea în Liga 1, cu 14 puncte în minus faţă de rivali.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Observator
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Singurul român care s-a culcat la 3-1 pentru Feyenoord cu FCSB! „A început să țipe nevastă-mea că sună toate telefoanele în casă!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Singurul român care s-a culcat la 3-1 pentru Feyenoord cu FCSB! „A început să țipe nevastă-mea că sună toate telefoanele în casă!”. Exclusiv
12:47
Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi”
12:29
“Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord
12:09
EXCLUSIVAlbion Rrahmani, reacție după problemele apărute cu avionul Spartei Praga: “E puțin dificil”
11:33
“E absolut groaznic”. Cel mai bun jucător al lui Feyenoord a răbufnit după meciul cu FCSB
11:31
Dan Petrescu, aproape de revenirea pe bancă. Anunţul lui Giovanni Becali: “Salariu de 2-3 milioane de euro pe an”
11:14
Australian Open pregăteşte un eveniment în premieră. Roger Federer, invitat special
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 2 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 3 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie 4 FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor 5 Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2. Oltenii au terminat “în ceaţă”, oaspeţii s-au impus în ultimele minute de joc 6 Florin Tănase, despre golul victoriei în FCSB – Feyenoord 4-3: “Erou a fost Cisotti”. Calculele făcute pentru calificare
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”