Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova: „Asta contează enorm” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Antrenorul de 45 de ani a debutat cu dreptul pe banca oltenilor, echipa reușind să o învingă cu 2-1 pe FC Argeș, în etapa a 17-a din Liga 1.
Ilie Dumitrescu a remarcat schimbarea adusă de Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Portughezul a mizat pe un sistem diferit, cu patru fundași centrali, față de cel utilizat de Mirel Rădoi, cu trei stopperi.
„Mister” a transmis că schimbarea de sistem îi avantajează pe jucătorii din benzi, anume Ștefan Baiaram și Monday Etim. Fostul internațional a subliniat că Filipe Coelho trebuie să titularizeze jucători de viteză în flancurile ofensivei, dacă va miza în continuare pe un sistem cu patru fundași centrali.
„Au acoperit foarte bine zonele, o reacție foarte bună la jocul fără minge. Diferit rolul lui Anzor și Băluță. I-am văzut `box to box`, au avut o prezență și au adus echilibru în cadrul echipei. În același timp au fost decisivi.
Să nu uităm că Băluță dă pasa aia foarte bună (n.r. la golul 1), iar Anzor a fost în fața porții la centrarea lui Etim, cea mai importantă situație de gol pentru Craiova în a doua parte a jocului. Pe urmă benzile, Etim și Baiaram. Dacă a schimbat sistemul, aici dau cel mai bun randament. Au viteză foarte bună. Contează enorm să ai jucători în bandă.
Revine și Nsimba. Ai un trio puternic în față. Copilul ăsta a fost activ, David Matei. A fost tot timpul o soluție în plus pentru mijlocași, pentru atacanți. Are rază mare de acțiune. Eu îl vreau mai mult acolo în ultimii 20 de metri să-și asume. Cred că vor veni și reușitele, să-și pună amprenta în jocul echipei.
El este soluția U21 în momentul de față. Nu poți să mai schimbi sistemul în momentul de față dacă mergi cu 4 pe linia de fund. Nu ai soluție de U21. Atunci el va fi soluția și cu siguranță va fi mai bun”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2.
