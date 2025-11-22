Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova: „Asta contează enorm” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova: „Asta contează enorm”

Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova: „Asta contează enorm”

Publicat: 22 noiembrie 2025, 9:13

Comentarii
Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova: Asta contează enorm”

Filipe Coelho, la Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Antrenorul de 45 de ani a debutat cu dreptul pe banca oltenilor, echipa reușind să o învingă cu 2-1 pe FC Argeș, în etapa a 17-a din Liga 1. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Dumitrescu a remarcat schimbarea adusă de Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Portughezul a mizat pe un sistem diferit, cu patru fundași centrali, față de cel utilizat de Mirel Rădoi, cu trei stopperi. 

Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova 

„Mister” a transmis că schimbarea de sistem îi avantajează pe jucătorii din benzi, anume Ștefan Baiaram și Monday Etim. Fostul internațional a subliniat că Filipe Coelho trebuie să titularizeze jucători de viteză în flancurile ofensivei, dacă va miza în continuare pe un sistem cu patru fundași centrali. 

Au acoperit foarte bine zonele, o reacție foarte bună la jocul fără minge. Diferit rolul lui Anzor și Băluță. I-am văzut `box to box`, au avut o prezență și au adus echilibru în cadrul echipei. În același timp au fost decisivi. 

Să nu uităm că Băluță dă pasa aia foarte bună (n.r. la golul 1), iar Anzor a fost în fața porții la centrarea lui Etim, cea mai importantă situație de gol pentru Craiova în a doua parte a jocului. Pe urmă benzile, Etim și Baiaram. Dacă a schimbat sistemul, aici dau cel mai bun randament. Au viteză foarte bună. Contează enorm să ai jucători în bandă. 

Reclamă
Reclamă

Revine și Nsimba. Ai un trio puternic în față. Copilul ăsta a fost activ, David Matei. A fost tot timpul o soluție în plus pentru mijlocași, pentru atacanți. Are rază mare de acțiune. Eu îl vreau mai mult acolo în ultimii 20 de metri să-și asume. Cred că vor veni și reușitele, să-și pună amprenta în jocul echipei. 

El este soluția U21 în momentul de față. Nu poți să mai schimbi sistemul în momentul de față dacă mergi cu 4 pe linia de fund. Nu ai soluție de U21. Atunci el va fi soluția și cu siguranță va fi mai bun”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2. 

Angajatorii, presaţi să mărească salarii. Ce măriri au primit angajaţii din IT, construcţii şi energieAngajatorii, presaţi să mărească salarii. Ce măriri au primit angajaţii din IT, construcţii şi energie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Din ce face bani Cosmin Olăroiu, de fapt. Ce afaceri are faimosul antrenor și ce pregătește în România
Fanatik.ro
Din ce face bani Cosmin Olăroiu, de fapt. Ce afaceri are faimosul antrenor și ce pregătește în România
9:00
Bătaie generală pe teren după ce echipa lui Laurenţiu Reghecampf a câştigat în 10 oameni!
8:46
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB. Jucătorul de națională dorit de patronul campioanei
8:33
Lovitură pentru Becali! Ce se întâmplă cu vedeta pe care patronul FCSB-ului vrea să o vândă pe multe milioane
8:26
Probleme pentru Dinamo înaintea meciului cu Botoșani. Ce se întâmplă cu Alexandru Musi după accidentarea de la națională
7:56
Mihai Rotaru, „săgeți” către Mirel Rădoi după debutul lui Filipe Coelho: „Nu avem nevoie de fluctuații”
7:32
Lando Norris, prima reacție după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu de la Las Vegas: „Prea dificil”
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 4 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 5 Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați 6 Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor