Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova: „Asta contează enorm” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Antrenorul de 45 de ani a debutat cu dreptul pe banca oltenilor, echipa reușind să o învingă cu 2-1 pe FC Argeș, în etapa a 17-a din Liga 1.

Ilie Dumitrescu a remarcat schimbarea adusă de Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Portughezul a mizat pe un sistem diferit, cu patru fundași centrali, față de cel utilizat de Mirel Rădoi, cu trei stopperi.

„Mister” a transmis că schimbarea de sistem îi avantajează pe jucătorii din benzi, anume Ștefan Baiaram și Monday Etim. Fostul internațional a subliniat că Filipe Coelho trebuie să titularizeze jucători de viteză în flancurile ofensivei, dacă va miza în continuare pe un sistem cu patru fundași centrali.

„Au acoperit foarte bine zonele, o reacție foarte bună la jocul fără minge. Diferit rolul lui Anzor și Băluță. I-am văzut `box to box`, au avut o prezență și au adus echilibru în cadrul echipei. În același timp au fost decisivi.

Să nu uităm că Băluță dă pasa aia foarte bună (n.r. la golul 1), iar Anzor a fost în fața porții la centrarea lui Etim, cea mai importantă situație de gol pentru Craiova în a doua parte a jocului. Pe urmă benzile, Etim și Baiaram. Dacă a schimbat sistemul, aici dau cel mai bun randament. Au viteză foarte bună. Contează enorm să ai jucători în bandă.