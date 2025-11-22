Veste proastă pentru Cristi Chivu înainte de primul Derby della Madonnina pe banca lui Inter! - Antena Sport

Cristi Chivu (45 de ani) a primit o veste proastă înainte de Inter – AC Milan, primul său Derby della Madonnina de când a devenit antrenor al nerazzurrilor.
Adrien Rabiot (30 de ani) este refăcut, iar antrenorul rossonerilor, Max Allegri (58 de ani), plănuieşte să îl trimită pe teren din primul minut în derby-ul cu Inter.
Adrien Rabiot e apt pentru Inter – AC Milan! Veste proastă pentru Cristi Chivu
Rabiot nu a mai evoluat pentru Milan de la meciul cu Juventus, încheiat cu scorul de 0-0. Acesta a fost disputat pe 5 octombrie. O accidentare la gambă l-a ţinut pe Rabiot în afara lotului, dar internaţionalul francez s-a antrenat cu echipa în ultimele zile şi e apt pentru derby.
“Rabiot, în anumite privințe, este chiar mai important decât Modric”, a scris Gazzetta dello Sport, publicaţia italiană remarcând că, atunci când internaţionalul francez a fost pe teren, media punctelor obţinute de Milan a fost 2.6. Fără Rabiot Milan a obţinut o medie de 1.87 puncte pe meci.
“Există un Milan cu și un Milan fără Rabiot. Două Milanuri foarte diferite care, atunci când sunt comparate, se remarcă puncte prețioase pierdute. În cele cinci meciuri cu Adrien pe teren (Bologna, Udinese, Napoli și Juve în campionat, Lecce în Coppa Italia), media de puncte a fost de 2,6. În cele opt meciuri fără el (Cremonese, Lecce, Fiorentina, Pisa, Atalanta, Roma și Parma în campionat, Bari în Coppa Italia), media de puncte a scăzut la 1,87. O diferență uriașă pentru cei care țintesc Scudetto-ul”, a notat publicaţia italiană.
Inter şi Milan, despărţite de numai 2 puncte înaintea derby-ului
Înaintea derby-ului dintre Inter şi Milan formaţia antrenată de Cristi Chivu e lider în Italia, cu 24 de puncte, la egalitate cu Roma. Milan e pe 3, cu 22 de puncte, la egalitate cu campioana Napoli.
Milan a reuşit o lovitură importantă pe piaţa transferurilor înainte de finalul mercato prin aducerea lui Adrien Rabiot. Echipa antrenată de Allegri a profitat de problemele pe care Rabiot le avea la Marseille, internaţionalul francez fiind implicat într-o bătaie în vestiar cu Jonathan Lowe. Milan a plătit numai 7 milioane de euro pentru Rabiot, care la momentul transferului era cotat la 25 de milioane de euro. Marseille luase decizia de a-l pune pe lista de transferuri după bătaia din vestiar. Rabiot a evoluat în 56 de meciuri pentru naţionala Franţei, marcând 7 goluri pentru “Cocoşul galic”.
