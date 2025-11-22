Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste proastă pentru Cristi Chivu înainte de primul Derby della Madonnina pe banca lui Inter! - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Veste proastă pentru Cristi Chivu înainte de primul Derby della Madonnina pe banca lui Inter!

Veste proastă pentru Cristi Chivu înainte de primul Derby della Madonnina pe banca lui Inter!

Bogdan Stănescu Publicat: 22 noiembrie 2025, 9:47

Comentarii
Veste proastă pentru Cristi Chivu înainte de primul Derby della Madonnina pe banca lui Inter!

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia Images

Cristi Chivu (45 de ani) a primit o veste proastă înainte de Inter – AC Milan, primul său Derby della Madonnina de când a devenit antrenor al nerazzurrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrien Rabiot (30 de ani) este refăcut, iar antrenorul rossonerilor, Max Allegri (58 de ani), plănuieşte să îl trimită pe teren din primul minut în derby-ul cu Inter.

Adrien Rabiot e apt pentru Inter – AC Milan! Veste proastă pentru Cristi Chivu

Rabiot nu a mai evoluat pentru Milan de la meciul cu Juventus, încheiat cu scorul de 0-0. Acesta a fost disputat pe 5 octombrie. O accidentare la gambă l-a ţinut pe Rabiot în afara lotului, dar internaţionalul francez s-a antrenat cu echipa în ultimele zile şi e apt pentru derby.

“Rabiot, în anumite privințe, este chiar mai important decât Modric”, a scris Gazzetta dello Sport, publicaţia italiană remarcând că, atunci când internaţionalul francez a fost pe teren, media punctelor obţinute de Milan a fost 2.6. Fără Rabiot Milan a obţinut o medie de 1.87 puncte pe meci.

“Există un Milan cu și un Milan fără Rabiot. Două Milanuri foarte diferite care, atunci când sunt comparate, se remarcă puncte prețioase pierdute. În cele cinci meciuri cu Adrien pe teren (Bologna, Udinese, Napoli și Juve în campionat, Lecce în Coppa Italia), media de puncte a fost de 2,6. În cele opt meciuri fără el (Cremonese, Lecce, Fiorentina, Pisa, Atalanta, Roma și Parma în campionat, Bari în Coppa Italia), media de puncte a scăzut la 1,87. O diferență uriașă pentru cei care țintesc Scudetto-ul”, a notat publicaţia italiană.

Reclamă
Reclamă

Inter şi Milan, despărţite de numai 2 puncte înaintea derby-ului

Înaintea derby-ului dintre Inter şi Milan formaţia antrenată de Cristi Chivu e lider în Italia, cu 24 de puncte, la egalitate cu Roma. Milan e pe 3, cu 22 de puncte, la egalitate cu campioana Napoli.

Milan a reuşit o lovitură importantă pe piaţa transferurilor înainte de finalul mercato prin aducerea lui Adrien Rabiot. Echipa antrenată de Allegri a profitat de problemele pe care Rabiot le avea la Marseille, internaţionalul francez fiind implicat într-o bătaie în vestiar cu Jonathan Lowe. Milan a plătit numai 7 milioane de euro pentru Rabiot, care la momentul transferului era cotat la 25 de milioane de euro. Marseille luase decizia de a-l pune pe lista de transferuri după bătaia din vestiar. Rabiot a evoluat în 56 de meciuri pentru naţionala Franţei, marcând 7 goluri pentru “Cocoşul galic”.

Angajatorii, presaţi să mărească salarii. Ce măriri au primit angajaţii din IT, construcţii şi energieAngajatorii, presaţi să mărească salarii. Ce măriri au primit angajaţii din IT, construcţii şi energie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Din ce face bani Cosmin Olăroiu, de fapt. Ce afaceri are faimosul antrenor și ce pregătește în România
Fanatik.ro
Din ce face bani Cosmin Olăroiu, de fapt. Ce afaceri are faimosul antrenor și ce pregătește în România
9:46
VideoLewis Hamilton, bornă negativă fără precedent după calificările din Las Vegas: „E oribil, mai rău de atât nu se poate”
9:13
Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova: „Asta contează enorm”
9:00
Bătaie generală pe teren după ce echipa lui Laurenţiu Reghecampf a câştigat în 10 oameni!
8:46
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB. Jucătorul de națională dorit de patronul campioanei
8:33
Lovitură pentru Becali! Ce se întâmplă cu vedeta pe care patronul FCSB-ului vrea să o vândă pe multe milioane
8:26
Probleme pentru Dinamo înaintea meciului cu Botoșani. Ce se întâmplă cu Alexandru Musi după accidentarea de la națională
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 4 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 5 Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați 6 Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor