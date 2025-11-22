Lewis Hamilton, bornă negativă fără precedent după calificările din Las Vegas: „E oribil, mai rău de atât nu se poate” - Antena Sport

Închide meniul
Lewis Hamilton, bornă negativă fără precedent după calificările din Las Vegas: „E oribil, mai rău de atât nu se poate”

Publicat: 22 noiembrie 2025, 9:46

Lewis Hamilton/ Profimedia

Lewis Hamilton a atins o bornă negativă fără precedent după calificările din Las Vegas. Septuplul campion mondial de la Ferrari va pleca de pe ultimul loc în cursa care va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

Lewis Hamilton a încheiat pentru prima dată în carieră o sesiune de calificări pe ultimul loc, după ce a reușit să înregistreze un tur cronometrat. Pole-ul a fost obținut de Lando Norris. 

Lewis Hamilton și-a găsit cu greu cuvintele după dezastrul din calificările Marelui Premiu de la Las Vegas. El a explicat marea dezamăgire și a transmis că nu a putut aduce pneurile în temperatură, ținând cont și de faptul că a plouat chiar înainte de calificări. 

„E foarte frustrant, bineînțeles, pentru că am simțit excelent mașina în al treilea antrenament și am crezut că va fi o zi bună. Dar s-a dovedit a fi cea mai rea. Măcar mai rău de atât nu se poate. 

Nu prea am cuvinte pentru ce s-a întâmplat. Nu am fost suficient de bun. Nu am putut să aduc pneurile în temperatură. Am subvirat mult și cred că una dintre frânele din față era vitrificată, deci m-am chinuit să opresc în viraje. Voi încerca să rămân pozitiv. E un sentiment oribil, dar asta e”, a declarat Lewis Hamilton, după calificările Marelui Premiu de la Las Vegas. 

Lando Norris, pole position în Las Vegas 

Liderul campionatului mondial l-a devansat pe cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull) şi pe spaniolul Carlos Sainz (Williams). 

În condiţii dificile, Norris, care are un avans de 24 de puncte faţă de Piastri, în contextul în care mai sunt de acordat maximum 83 de puncte, a făcut un pas mic către titlul mondial şi şi-a distanţat şi mai mult coechipieru

