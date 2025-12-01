Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu a ascultat interviul jucătorului de la FCSB şi l-a contrazis pe loc: "Eu nu cred" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu a ascultat interviul jucătorului de la FCSB şi l-a contrazis pe loc: “Eu nu cred”

Ilie Dumitrescu a ascultat interviul jucătorului de la FCSB şi l-a contrazis pe loc: “Eu nu cred”

Dan Roșu Publicat: 1 decembrie 2025, 8:58

Comentarii
Ilie Dumitrescu a ascultat interviul jucătorului de la FCSB şi l-a contrazis pe loc: Eu nu cred

Ilie Dumitrescu, pe Arena Naţională - Hepta

Adrian Şut (26 de ani) este jucătorul care a lăsat să se înţeleagă, după Farul – FCSB 1-2, că nu este niciodată afectat de criticile venite de la patronul Gigi Becali sau de la alţi oameni de fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Dumitrescu susţine însă că este greu de crezut că poţi face abstracţie de vorbele grele ale latifundiarului Becali. “Mister” a scos în evidenţă meciul bun făcut de Olaru, Tănase şi Miculescu.

Ilie Dumitrescu l-a contrazis pe Adrian Şut

“Mă bucur pentru Șut. La un moment dat, a trecut printr-o perioadă mai puțin bună. E foarte bine să fie puternic mental și să fie imun la tot ceea ce se discută, dar eu nu cred (n.r. că nu-l interesează cei zic cei din jur).

I-am evidențiat în prima repriză foarte bună pe Tănase și pe Olaru. Miculescu și-a făcut treaba în această poziție (n.r. vârf) și, repet, contează enorm să ai soluții când îți lipsesc atacanții. Mie mi-a plăcut și Toma ca efort. Eu cred că poate mai mult în ultimii 20 metri. S-a văzut că există potențial la șut, a trebuit puțin efect, dar astea vin odată cu meciurile.

A lovit-o bine, dar ca să poți să prinzi poarta trebuie să dai cu puțin efect. Șutul e foarte bun, dacă dădea puțin în interior, dar ca intenție și cum a interpretat faza a fost foarte bine. Eu mă așteptam la mai mult pentru că poate”, a declarat Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

“Lumea poate să critice, să vorbească, numai eu știu cât muncesc la antrenamente și cât mă dedic. Nu vreau să bag în seamă și să ascult aceste lucruri, vreau doar să mă motivez, să-mi găsesc plăcerea de a juca fotbal, să dau totul pe teren, asta e cel mai important, să avem plăcere, de asta ne-am apucat de fotbal”, fusese declaraţia lui Adrian Şut.

Mijlocaşul cotat la 4.5 milioane de euro a adunat 25 de meciuri pentru FCSB în toate competiţiile acestui sezon. El a marcat două goluri şi a oferit şi două assist-uri.

Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kgCozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Observator
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie! Cine este și cum arată Alexandra, femeia care i-a „furat” inima starului de la PSV. Foto
Fanatik.ro
Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie! Cine este și cum arată Alexandra, femeia care i-a „furat” inima starului de la PSV. Foto
8:38
Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial la Abu Dhabi
8:21
Gigi Becali a făcut anunţul în direct: 5 jucători sunt OUT pentru următorul meci al FCSB
8:09
Gigi Becali a anunțat o mutare surpriză! Fotbalistul semnează cu FCSB!
0:11
VideoScandal uriaş după depăşirea lui Lando Norris: “Trebuie să te duci la un control! Cât de lipsit de creier poţi fi?”
23:46 30 nov.
Gigi Becali a făcut praf un jucător, după Farul – FCSB 1-2: “Doarme pe teren! Bine că nu am dat bani pe el”
23:40 30 nov.
Charalambous: “Această victorie contează mult!” Ce a spus şi despre penalty-ul la Târnovanu
Vezi toate știrile
1 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 2 “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB 3 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1! 4 Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: “I-am descărcat în curte” 5 E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovitura 6 Pleacă Daniel Pancu după înfrângerea şoc cu FC Argeş? Anunţul oficial: “S-a simţit”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând