Ilie Dumitrescu a ascultat interviul jucătorului de la FCSB şi l-a contrazis pe loc: "Eu nu cred" - Antena Sport

Adrian Şut (26 de ani) este jucătorul care a lăsat să se înţeleagă, după Farul – FCSB 1-2, că nu este niciodată afectat de criticile venite de la patronul Gigi Becali sau de la alţi oameni de fotbal.

Ilie Dumitrescu susţine însă că este greu de crezut că poţi face abstracţie de vorbele grele ale latifundiarului Becali. “Mister” a scos în evidenţă meciul bun făcut de Olaru, Tănase şi Miculescu.

Ilie Dumitrescu l-a contrazis pe Adrian Şut

“Mă bucur pentru Șut. La un moment dat, a trecut printr-o perioadă mai puțin bună. E foarte bine să fie puternic mental și să fie imun la tot ceea ce se discută, dar eu nu cred (n.r. că nu-l interesează cei zic cei din jur).

I-am evidențiat în prima repriză foarte bună pe Tănase și pe Olaru. Miculescu și-a făcut treaba în această poziție (n.r. vârf) și, repet, contează enorm să ai soluții când îți lipsesc atacanții. Mie mi-a plăcut și Toma ca efort. Eu cred că poate mai mult în ultimii 20 metri. S-a văzut că există potențial la șut, a trebuit puțin efect, dar astea vin odată cu meciurile.

A lovit-o bine, dar ca să poți să prinzi poarta trebuie să dai cu puțin efect. Șutul e foarte bun, dacă dădea puțin în interior, dar ca intenție și cum a interpretat faza a fost foarte bine. Eu mă așteptam la mai mult pentru că poate”, a declarat Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.