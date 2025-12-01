Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial la Abu Dhabi - Antena Sport

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, dar mai are mult de muncă pentru a fi din nou campion mondial, la finalul cursei de la Abu Dhabi, ultimul Grand Prix al anului, ce va avea loc în weekendul 5-7 decembrie, live în Universul Antena.
Cum arată cotele la câştigarea titlului mondial de Formula 1
În urma MP al Qatarului, Norrris are 408 puncte, Verstappen 396, iar Piastri 392. Astfel că specialiştii îl consideră mare favorit pe britanicul de la McLaren, care are o cotă de 1.33 la cucerirea titlului mondial.
Max Vestappen e al doilea favorit, cu o cotă de 3.50, în timp ce Oscar Piastri e cotat cu şanse mai mult teoretice (13:00).
Înainte de Marele Premiu din Qatar, Lando Norris avea o cotă de 1.28 la câştigarea titlului mondial, Max Verstappen fiind al doilea favorit (3.75), iar Oscar Piastri completând “podiumul”, cu o cotă de 20.00.
Scenariile înainte de Marele Premiu de la Abu Dhabi
Pentru a câştiga titlul mondial, Lando Norris are nevoie de o prezenţă pe podium la Abu Dhabi. Pentru ca Max Verstappen să fie din nou campion mondial, acesta are nevoie de o victorie la Abu Dhabi, dar şi ca britanicul să termine pe locul 4 sau mai jos.
De asemenea, cea mai grea misiune o are Oscar Piastri. Pentru ca australianul să câştige titlul mondial, are nevoie de o victorie weekendul viitor, dar şi ca Norris să termine pe locul 6 sau mai jos.
Ultima dată când cel putin 3 piloți au dus lupta la titlu până în ultima etapă a fost în 2010, atunci au fost chiar 4 (Vettel, Alonso, Webber şi Hamilton), iar Vettel a fost învingătorul.
