Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial la Abu Dhabi - Antena Sport

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, dar mai are mult de muncă pentru a fi din nou campion mondial, la finalul cursei de la Abu Dhabi, ultimul Grand Prix al anului, ce va avea loc în weekendul 5-7 decembrie, live în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cum arată cotele la câştigarea titlului mondial de Formula 1

În urma MP al Qatarului, Norrris are 408 puncte, Verstappen 396, iar Piastri 392. Astfel că specialiştii îl consideră mare favorit pe britanicul de la McLaren, care are o cotă de 1.33 la cucerirea titlului mondial.

Max Vestappen e al doilea favorit, cu o cotă de 3.50, în timp ce Oscar Piastri e cotat cu şanse mai mult teoretice (13:00).

Înainte de Marele Premiu din Qatar, Lando Norris avea o cotă de 1.28 la câştigarea titlului mondial, Max Verstappen fiind al doilea favorit (3.75), iar Oscar Piastri completând “podiumul”, cu o cotă de 20.00.

Scenariile înainte de Marele Premiu de la Abu Dhabi

Pentru a câştiga titlul mondial, Lando Norris are nevoie de o prezenţă pe podium la Abu Dhabi. Pentru ca Max Verstappen să fie din nou campion mondial, acesta are nevoie de o victorie la Abu Dhabi, dar şi ca britanicul să termine pe locul 4 sau mai jos.