Revolător. Taxele pe care Mihai Neşu trebuie să le plătească în 2026 la fundaţia lui - Antena Sport

Situaţie incredibilă. De taxele impuse în 2026 nu a scăpat nici Mihai Neşu. Fostul fotbalist a declarat că, în urma reformei Guvernului, fundația pe care o conduce a pierdut scutirea de la plata impozitului pe locuințe. Astfel, este obligat să plătească, în fiecare an, nu mai puțin de 36.000 de euro!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite.

Ne-am asumat responsabilitatea să avem grijă de copiii cu dizabilități și ne-am dorit un loc frumos, unde să se bucure de acest proiect, cu ajutorul oamenilor. Credem că această situație este temporară și, așa cum îl cunosc pe domnul Bolojan, el are dorința de a face lucruri bune în țara asta. A făcut lucruri minunate la Oradea”, a declarat Mihai Neșu, conform adevărul.ro.

Vestea că Mihai Neşu trebuie să plătească o sumă incredibilă pentru fundaţia lui l-a şocat pe Mitică Dragomir.

„Nu că e o rușine ceea ce i-au făcut lui Neșu. E un păcat pe care îl faci, pentru că nu te iartă sărăcimea nici în mormânt. Gândește-te câți sunt ca el. În momentul în care ai salariați și trebuie să le dai salarii, și nu ai de unde”, a declarat Mitică Dragomir, conform fanatik.ro.