(P) Dureri de spate: ce le provoacă și ce poți face pentru o viață mai bună - Antena Sport

(P) Dureri de spate: ce le provoacă și ce poți face pentru o viață mai bună

Durerile de spate sunt extrem de frecvente și pot apărea la orice vârstă. Pentru mulți pacienți, ele nu sunt semnul unei boli grave, ci rezultatul unui cumul de factori legați de stilul de viață. Datele europene arată că aproape jumătate dintre adulți se confruntă, la un moment dat, cu dureri de spate, iar durerea lombară este una dintre cele mai comune cauze de limitare a mișcării și a activităților zilnice. În România, aceasta este raportată ca una dintre cele mai frecvente forme de durere.

Vestea bună este că, în majoritatea cazurilor, durerile de spate pot fi gestionate eficient prin măsuri simple, corecte din punct de vedere medical.

De ce apar durerile de spate

Cel mai adesea, durerile de spate sunt cauzate de suprasolicitarea musculaturii și a structurilor de susținere ale coloanei. Statul prelungit pe scaun, postura incorectă, lipsa mișcării, ridicarea greșită a greutăților sau stresul pot duce la contracturi musculare și inflamație locală.

La nivel microscopic, fibrele musculare pot suferi mici leziuni, care declanșează inflamația. Organismul eliberează substanțe inflamatorii ce sensibilizează nervii locali, iar durerea devine mai intensă. Dacă zona este slab vascularizată, procesul de refacere este mai lent, iar durerea poate persista.

Ce înseamnă, de fapt, „durere de spate” din punct de vedere medical

Durerea de spate nu este un fenomen unic.