(P) Dureri de spate: ce le provoacă și ce poți face pentru o viață mai bună

Antena Sport Publicat: 14 ianuarie 2026, 11:03

Durerile de spate sunt extrem de frecvente și pot apărea la orice vârstă. Pentru mulți pacienți, ele nu sunt semnul unei boli grave, ci rezultatul unui cumul de factori legați de stilul de viață. Datele europene arată că aproape jumătate dintre adulți se confruntă, la un moment dat, cu dureri de spate, iar durerea lombară este una dintre cele mai comune cauze de limitare a mișcării și a activităților zilnice. În România, aceasta este raportată ca una dintre cele mai frecvente forme de durere.

Vestea bună este că, în majoritatea cazurilor, durerile de spate pot fi gestionate eficient prin măsuri simple, corecte din punct de vedere medical.

De ce apar durerile de spate

Cel mai adesea, durerile de spate sunt cauzate de suprasolicitarea musculaturii și a structurilor de susținere ale coloanei. Statul prelungit pe scaun, postura incorectă, lipsa mișcării, ridicarea greșită a greutăților sau stresul pot duce la contracturi musculare și inflamație locală.

La nivel microscopic, fibrele musculare pot suferi mici leziuni, care declanșează inflamația. Organismul eliberează substanțe inflamatorii ce sensibilizează nervii locali, iar durerea devine mai intensă. Dacă zona este slab vascularizată, procesul de refacere este mai lent, iar durerea poate persista.

Ce înseamnă, de fapt, „durere de spate” din punct de vedere medical

Durerea de spate nu este un fenomen unic.

Ea poate avea mai multe componente: inflamație locală, tensiune musculară, sensibilizare a nervilor, circulație deficitară în zona afectată.

De aceea, tratamentele care acționează doar asupra unui singur mecanism pot fi uneori insuficiente. Abordările moderne recomandă soluții care să reducă inflamația, să calmeze durerea și să ajute musculatura să se relaxeze.

Sfaturi utile pentru pacienți care suferă de dureri de spate

Un prim pas important este menținerea mișcării. Odihna totală prelungită nu este recomandată, deoarece poate duce la rigiditate și slăbirea musculaturii. Mișcarea ușoară, mersul pe jos și exercițiile blânde de întindere ajută la recuperare.

Postura corectă este esențială. Ajustarea poziției la birou, sprijinirea corectă a spatelui și evitarea statului prelungit într-o singură poziție pot reduce semnificativ durerea.

Aplicarea locală de căldură moderată poate ajuta la relaxarea musculaturii și la îmbunătățirea circulației locale. În același timp, în fazele cu inflamație, produsele topice cu efect antiinflamator pot fi utile.

Masajul ușor, efectuat corect, poate reduce tensiunea musculară și poate stimula circulația, contribuind la ameliorarea durerii.

De ce pot ajuta produsele topice naturale

Produsele aplicate local acționează direct în zona dureroasă, fără a trece prin sistemul digestiv. Din acest motiv, ele sunt frecvent utilizate ca primă opțiune sau ca adjuvant în durerile de spate ușoare și moderate.

Ingredientele naturale studiate, precum salicilații naturali, capsaicina sau extractele vegetale cu efect antiinflamator, pot reduce inflamația, pot calma receptorii durerii și pot stimula microcirculația locală, sprijinind procesul natural de refacere.

Algoved – o opțiune naturală pentru alinarea durerilor de spate

Produsele Algoved, disponibile pe www.Algoved.ro, sunt formulate pe baza unor ingrediente naturale utilizate tradițional și studiate pentru efectele lor antiinflamatoare și analgezice. Acestea sunt concepute pentru a acționa local, reducând inflamația, calmând durerea și favorizând relaxarea musculară.

Formele spray și gel permit adaptarea utilizării în funcție de tipul durerii. Spray-ul este potrivit pentru durerile de spate mai extinse, cu inflamație difuză, în timp ce gelul este indicat pentru zonele cu durere intensă și contracturi localizate. În unele cazuri, utilizarea combinată poate oferi un efect mai complet.

Când este important să consulți medicul

Deși majoritatea durerilor de spate sunt benigne, este important să consulți un medic dacă durerea este severă, persistă mai multe săptămâni, se agravează progresiv sau este însoțită de amorțeli, slăbiciune musculară sau alte simptome neurologice.

Concluzie pentru pacienți

Durerile de spate sunt frecvente, dar în multe cazuri pot fi gestionate eficient printr-o combinație de mișcare, postură corectă, aplicare locală de produse adecvate și atenție la semnalele corpului. Soluțiile naturale, susținute de date științifice, pot reprezenta un ajutor valoros în ameliorarea disconfortului și în menținerea unei vieți active.

