(P) Hidratarea pielii nu e o doar „chestie de fete”! Ce spun specialiștii - Antena Sport

Lipsa hidratării, mai ales iarna, poate duce la roșeață, descuamare și îmbătrânire accelerată. În anotimpul rece, atât femeile cât și bărbații sunt dornici să-și hidrateze pielea foarte uscată a feței și să-i redea aspectul catifelat și sănătos.
Hidratarea pielii este esențială pentru oricine și nu e doar o “chestie de fete“ când afară este rece, vânt aspru și aer uscat. Deseori, uscarea pielii este cauzată și de stres, lipsa somnului, îngrijirea necorespunzătoare a pielii, temperatura ridicată a apei care slăbește bariera hidrolipidică a pielii.
În ultimii ani, tratamentele faciale pentru bărbați au devenit din ce în ce mai apreciate, semn că domnii au decis să-și ia aspectul fizic în serios. Bărbații au trecut peste tabuuri, au lăsat jena deoparte și au descoperit că vizitele la saloanele de înfrumusețare sunt utile pentru piele, iar asta nu le afectează deloc masculinitatea. Din contră, tratamentele cosmetice chiar le aduc mari beneficii, pielea lor arată mai îngrijită și mai sănătoasă. Acest obicei a devenit noul secret bine păzit al bărbatului modern, care dacă dorește să fie discret, aplică tratamente cosmetice și singur acasă.
Hidratarea tenului este necesară indiferent de sex. Pielea bărbaților este puțin mai grasă decât a femeilor și are nevoie de hidratare pentru a preveni îmbătrânirea prematură și a-i oferi un aspect mai proaspăt și mai sănătos. Prin utilizarea frecventă a loțiunilor și a cremelor hidratante se protejează pielea de uscăciune, de apariția unor modificări ce pot duce la inestetisme și primele semne ale îmbătrânirii.
În opinia specialiștilor, pierderea elasticității pielii face ca tenul să fie aspru și îmbătrânit și se datorează fumatului, deshidratării, stresului, odihnei insuficiente, consumului de alcool și altor obiceiuri nesănătoase. Prin hidratare corectă, crește și elasticitatea pielii.
Un tratament de hidratare și relaxare se poate realiza rapid cu o cremă de corp pentru bărbați care oferă rezultate vizibile de la primele aplicări. Aceasta datorită ingredientelor naturale (unt de Shea, emolienți vegetali, uleiuri naturale) se absoarbe rapid în piele și lasă pielea moale, confortabilă și catifelată.
Bărbații își răsfață pielea cu tratamente corporale, folosind creme hidratante de corp potrivite pentru toate tipurile de piele. Acestea sunt de diferite tipuri, pot avea efecte exfoliante, hidratante, calmante, pot reduce vergeturile și celulita. Aceste afecțiuni pot afecta și bărbații, nu doar femeile.
Vergeturile sunt cauzate de factori genetici, schimbări bruște de greutate, fumat, alcool, nutriție incorectă, efectuarea unor exerciții la sală, etc. Pentru combaterea lor se recomandă uleiuri de corp concepute special pentru aceste leziuni și dungi inestetice, creme de corp pentru reducerea vergeturilor și lapte de corp hrănitor, corector, adecvat și pentru pielea sensibilă. Unii bărbați observă și o tendință de a reține fluide și de a avea pielea afectată de celulită mai ales pe abdomen. La ei grăsimea se acumulează spre stratul muscular și astfel nu afectează foarte mult aspectul pielii.
La bărbați, procesul de îmbătrânire are loc mai lent decât la femei, însă liniile și ridurile sunt mai profunde și mai accentuate. Produsele cosmetice concepute pentru pielea bărbaților trebuie să fie eficiente și multifuncționale: să aibă formule blânde, să curețe, să hidrateze și să reducă inflamațiile cauzate de bărbierit. Dintre acestea se recomandă:
-
O spumă de curățare a tenului cu proprietăți detoxifiante
-
Un gel de curățare blând pentru ten cu ingrediente răcoritoare
-
O cremă de față cu efect hidratant puternic
-
O mască facială tip folie cu ingrediente calmante, hidratante și anti-îmbătrânire
-
Un gel activ pentru conturul ochilor care reduce umflarea.
Unii bărbați folosesc produse agresive ce conțin alcool și parfumuri după bărbierit și acestea le irită pielea și chiar le creează o senzație destul de stresantă de arsură. Pentru calmarea daunelor după bărbierit, ei ar putea folosi o emulsie de ras și un gel de ras care au efecte revigorante asupra pielii. Aceste produse sub formă de gel oferă și o senzație plăcută de prospețime. Cremele-gel au o textură mai puțin densă decât cremele tradiționale și se transformă rapid într-o spumă ușoară în contactul cu apa.
