(P) Hidratarea pielii nu e o doar „chestie de fete”! Ce spun specialiștii - Antena Sport

Lipsa hidratării, mai ales iarna, poate duce la roșeață, descuamare și îmbătrânire accelerată. În anotimpul rece, atât femeile cât și bărbații sunt dornici să-și hidrateze pielea foarte uscată a feței și să-i redea aspectul catifelat și sănătos.

Hidratarea pielii este esențială pentru oricine și nu e doar o “chestie de fete“ când afară este rece, vânt aspru și aer uscat. Deseori, uscarea pielii este cauzată și de stres, lipsa somnului, îngrijirea necorespunzătoare a pielii, temperatura ridicată a apei care slăbește bariera hidrolipidică a pielii.

În ultimii ani, tratamentele faciale pentru bărbați au devenit din ce în ce mai apreciate, semn că domnii au decis să-și ia aspectul fizic în serios. Bărbații au trecut peste tabuuri, au lăsat jena deoparte și au descoperit că vizitele la saloanele de înfrumusețare sunt utile pentru piele, iar asta nu le afectează deloc masculinitatea. Din contră, tratamentele cosmetice chiar le aduc mari beneficii, pielea lor arată mai îngrijită și mai sănătoasă. Acest obicei a devenit noul secret bine păzit al bărbatului modern, care dacă dorește să fie discret, aplică tratamente cosmetice și singur acasă.

Hidratarea tenului este necesară indiferent de sex. Pielea bărbaților este puțin mai grasă decât a femeilor și are nevoie de hidratare pentru a preveni îmbătrânirea prematură și a-i oferi un aspect mai proaspăt și mai sănătos. Prin utilizarea frecventă a loțiunilor și a cremelor hidratante se protejează pielea de uscăciune, de apariția unor modificări ce pot duce la inestetisme și primele semne ale îmbătrânirii.