(P) Propoziții pe care să le rostești dacă vrei o schimbare de mindset

O schimbare de mentalitate este binevenită uneori, în special dacă observi că ți se repetă experiențe care duc la rezultate nemulțumitoare pentru tine. Credințele limitative sunt adesea cele care ne opresc să ne atingem obiectivele și să ne bucurăm cu adevărat de parcursul pe care îl avem. De aceea este de preferat să arunci o privire peste mindsetul tău și să încerci să identifici acele tipare care te-au ținut în loc. În primă fază, poți să apelezi la propoziții și afirmații care să te ajute să le înlocuiești pe cele care nu ți-au fost atât de mult de folos. Când încerci ceva nou , ai șanse să descoperi că acel lucru ți se potriveşte mai bine decât ceea ce ai experimentat până acum – și asta fie că vorbim despre activități la locul de muncă, hobby-uri sau jocuri recreative.

Ce propoziții te pot ajuta să-ți schimbi mindsetul

Schimbările încep cu pași mici. Pentru început încearcă să-ți construiești o gândire pozitivă, deschisă la oportunități. De aceea este bine să te focusezi pe astfel de propoziții. Spre exemplu, când spui „pot să învăț chiar dacă nu îmi iese din prima”, muţi accentul din zona perfecțiunii în cea a creșterii. Este o propoziție simplă, dar valoroasă, pentru că îți amintește că lipsa rezultatului imediat nu este o dovadă de incapacitate. La fel de utilă este și ideea că „nu trebuie să am totul clar ca să fac primul pas”. Mulți oameni rămân blocați nu din lipsă de potențial, ci din nevoia de control total. Vor garanții, certitudini și un traseu complet desenat înainte să înceapă ceva nou. În realitate, schimbările importante se construiesc adesea în mers. Acest lucru te ajută să ieși din așteptare și să accepți că începuturile vin, uneori, la pachet cu nesiguranță.

O altă frază care poate produce un mic declic este „ce mi se întâmplă acum nu mă definește pentru totdeauna”. Este una dintre cele mai importante idei în perioadele în care treci prin eșec, respingere sau confuzie. Mintea are tendința de a transforma un episod dificil într-o etichetă permanentă. Dacă ai greșit, ajungi să crezi că ești nepriceput. Dacă ai fost refuzat, concluzionezi că nu meriți. Dacă ai obosit, te vezi slab. Tocmai de aceea, o propoziție care separă momentul de identitate poate deveni esențială.

Când este cazul să faci o schimbare