Joyskim Dawa a revenit pe gazon! Moment important pentru camerunezul de la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Joyskim Dawa a revenit pe gazon! Moment important pentru camerunezul de la FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 9 ianuarie 2026, 17:34

Joyskim Dawa / SPORT PICTURES

Pe data de 13 martie 2025, Joyskim Dawa juca ultima oară pentru FCSB, înainte de a suferi o accidentare foarte gravă în momentul în care era prezent în lotul selecționatei din Camerun.

De atunci, fundașul a trecut printr-un lung proces de recuperare, iar după aproape un an de zile, a revenit în cele din urmă pe gazon. S-a întâmplat în cantonamentul din Antalya.

Joyskim Dawa, introdus pe teren în FCSB – Beșiktaș

FCSB a avut probleme la nivel defensiv, după ce Joyskim Dawa s-a accidentat grav la naționala Camerunului. Stoperul a urmat un proces greu de recuperare, dar din luna noiembrie s-a antrenat normal, alături de colegii săi.

Pentru că staff-ul roș-albaștrilor nu a vrut să riște, acesta a revenit pe gazon abia în cantonamentul din Antalya, mai exact la meciul dintre FCSB și Beșiktaș.

În minutul 56, s-a consemnat revenirea camerunezului pe teren, după aproape 10 luni de la ultimul meci oficial jucat pentru campioana României.

