„Prințișorul Craiovei”, răsfăț total în „raiul” milionarilor. Destinația exclusivistă aleasă - Antena Sport

„Prințișorul Craiovei” are parte de un răsfăț total în „raiul” milionarilor. Adrian Mititelu Jr a plecat într-o nouă vacanță de lux, de această dată destinația fiind Monaco.

Fiul lui Adrian Mititelu s-a afișat în locații celebre din Monaco, luându-și prin surprindere urmăritorii de pe rețelele de socializare (vezi galeria foto de la finalul articolului).

„Prințișorul Craiovei”, răsfăț total în „raiul” milionarilor

Adrian Mititelu Jr a postat mai multe fotografii dintr-un club de fițe din Monaco. El s-a fotografiat și în zona iahturilor din Principat, zonă preferată de milionarii lumii.

Și luna trecută, atunci când a împlinit vârsta de 29 de ani, Adrian Mititelu Jr a plecat într-o altă vacanță luxoasă. Fiul patronului de la FCU Craiova a ales New York, unde de asemenea a avut apariții de mii de euro.

Adrian Mititelu Jr pare că a dat uitării problemele uriașe cu care se confruntă echipa tatălui lui. FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile, la începutul acestei luni, după ce inițial a fost retrogradată în Liga a 3-a.