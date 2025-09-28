„Prințișorul Craiovei”, răsfăț total în „raiul” milionarilor. Destinația exclusivistă aleasă - Antena Sport

„Prințișorul Craiovei” are parte de un răsfăț total în „raiul” milionarilor. Adrian Mititelu Jr a plecat într-o nouă vacanță de lux, de această dată destinația fiind Monaco.
Fiul lui Adrian Mititelu s-a afișat în locații celebre din Monaco, luându-și prin surprindere urmăritorii de pe rețelele de socializare (vezi galeria foto de la finalul articolului).
„Prințișorul Craiovei”, răsfăț total în „raiul” milionarilor
Adrian Mititelu Jr a postat mai multe fotografii dintr-un club de fițe din Monaco. El s-a fotografiat și în zona iahturilor din Principat, zonă preferată de milionarii lumii.
Și luna trecută, atunci când a împlinit vârsta de 29 de ani, Adrian Mititelu Jr a plecat într-o altă vacanță luxoasă. Fiul patronului de la FCU Craiova a ales New York, unde de asemenea a avut apariții de mii de euro.
Adrian Mititelu Jr pare că a dat uitării problemele uriașe cu care se confruntă echipa tatălui lui. FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile, la începutul acestei luni, după ce inițial a fost retrogradată în Liga a 3-a.
Adrian Mititelu Jr a trecut prin clipe de coșmar
Mititelu Jr a trecut prin clipe groaznice, anul trecut, după o supradoză de pastile. A ajuns în comă la Spitalul Floreasca şi a fost salvat in extremis de medici. “Prinţişorul Craiovei” este în continuare internat pe secţia de ATI, acolo unde este vizitat de familie.
Omul de afaceri Nuredin Beinur a fost cel care l-a găsit pe Mititelu Jr inconştient şi a chemat ambulanţa. În cazul în care ar fi mai întârziat câteva minute, fiul finanţatorului de la FCU Craiova şi-ar fi pierdut viaţa.
„Am uitat să încui ușa de la apartament… M-a găsit un prieten în toiul nopții (n.r. – face o pauză lungă, să-și mai adune forțele). Este vorba despre Beinur. Nu știu, probabil că a avut un presentiment…
Norocul a fost că am uitat, pur și simplu, ușa deschisă. Pentru că, altfel, șansele să nu fiu salvat la timp erau foarte mari. Beinur m-a găsit inconștient și a chemat de urgență Salvarea… Așa a vrut să fie destinul!”, a declarat Adrian Mititelu Jr pentru fanatik.ro.
