Atletico - Real Madrid 1-2. Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală. Spectacol în repriza a doua - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Atletico – Real Madrid 1-2. Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală. Spectacol în repriza a doua
LIVE TEXT

Daniel Işvanca Publicat: 8 ianuarie 2026, 22:04

Comentarii
Julian Alvarez și Vinicius Junior / Colaj Antena Sport

Barcelona este prima echipă calificată în finala Supercupei Spaniei, asta după ce formația antrenată de Hansi Flick a făcut spectacol în partida cu Athletic Club Bilbao, câștigând cu scorul de 5-0.

În cealaltă semifinală, vom avea parte de un derby 100% madrilen, între Atletico și Real. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Atletico – Real Madrid 1-2

Min. 58: GOL ATLETICO! Sorloth reduce din diferență cu o lovitură de cap.

Min. 55: GOL REAL MADRID! Rodrygo dublează avantajul „los blancos”.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză la Jeddah! 

Min. 40: Dublă-ocazie pentru Atletico Madrid! Courtois intervine la șutul expediat de Baena, apoi Gallagher trimite pe lângă poartă.

Min. 33: Vine și replica celor de la Atletico Madrid! Courtois intervine senzațional la lovitura de cap a lui Sorloth.

Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, proceseUn român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese
Min. 32: Thibaut Courtois scoate în lateral șutul de la distanță expediat de Alex Baena.

Min. 29: Încă o ocazie pentru „los blancos”! Vinicius a trimis peste poartă, din doar câțiva metri.

Min. 28: Șansă mare de 2-0 pentru Real Madrid! Rodrygo a scăpat spre poartă, a driblat frumos un adversar, dar șutul acestui a fost respins de Oblak.

Min. 2: GOL REAL MADRID! Fede Valverde deschide scorul cu un șut fabulos din lovitură liberă.

Min. 1: Start de meci la Jeddah!

  • Atletico: Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – G. Simeone, Koke, Gallagher, Baena – Sorloth, Alvarez. Rezerve: Musso – Almada, Cardoso, J. Diaz, Gimenez, Griezmann, Le Normand, Molina, Monserrate, Raspadori, Seidu. Antrenor: Diego Simeone.
  • Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras – Camavinga, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, G. Garcia, Vinicius. Rezerve: Lunin – Alaba, Carvajal, Ceballos, F. Garcia, Arda Guler, Huijsen, Jimenez, Mastantuono, Mendy, Pitarch. Antrenor: Xabi Alonso.

Barcelona își va afla adversara joi seară din Supercupa Spaniei, cea de-a doua semifinală fiind disputată de Atletico Madrid și Real Madrid. Xabi Alonso nu îl va avea la dispoziție pe Kylian Mbappe, care are în continuare dureri.

Partida are loc pe King Abdullah Sports City din Jeddah. Gruparea antrenată de Diego Simeone s-a impus în ultimul duel direct, cu scorul de 5-2. 

