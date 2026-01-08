Atletico - Real Madrid 1-2. Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală. Spectacol în repriza a doua - Antena Sport

Min. 32: Thibaut Courtois scoate în lateral șutul de la distanță expediat de Alex Baena.

Min. 29: Încă o ocazie pentru „los blancos”! Vinicius a trimis peste poartă, din doar câțiva metri.

Min. 28: Șansă mare de 2-0 pentru Real Madrid! Rodrygo a scăpat spre poartă, a driblat frumos un adversar, dar șutul acestui a fost respins de Oblak.

Min. 2: GOL REAL MADRID! Fede Valverde deschide scorul cu un șut fabulos din lovitură liberă.

Min. 1: Start de meci la Jeddah!

Atletico: Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – G. Simeone, Koke, Gallagher, Baena – Sorloth, Alvarez. Rezerve: Musso – Almada, Cardoso, J. Diaz, Gimenez, Griezmann, Le Normand, Molina, Monserrate, Raspadori, Seidu. Antrenor: Diego Simeone.

Barcelona își va afla adversara joi seară din Supercupa Spaniei, cea de-a doua semifinală fiind disputată de Atletico Madrid și Real Madrid. Xabi Alonso nu îl va avea la dispoziție pe Kylian Mbappe, care are în continuare dureri.

Partida are loc pe King Abdullah Sports City din Jeddah. Gruparea antrenată de Diego Simeone s-a impus în ultimul duel direct, cu scorul de 5-2.