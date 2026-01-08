Gigi Becali, aproape să dea o nouă lovitură! Cine poate pleca de la FCSB, după Adrian Șut - Antena Sport

Adrian Șut a plecat joi din cantonamentul celor de la FCSB, mijlocașul român urmând să semneze cu cei de la Al-Ain. Gigi Becali a vorbit despre aducerea unui înlocuitor pentru acesta, iar acum ar putea da o altă lovitură de proporții pe piața transferurilor.
Concret, unul dintre titularii campioanei României este monitorizat de mai multe cluburi din zona țărilor arabe. Acesta este Ștefan Târnovanu, portarul roș-albaștrilor.
Ștefan Târnovanu, pe urmele lui Adrian Șut
Sunt mai bine de cinci ani de când Ștefan Târnovanu îmbracă tricoul celor de la FCSB, iar portarul ar putea lua calea lui Adrian Șut. Concret, există interes din zona țărilor arabe pentru fotbalistul campioanei României, anunță sport.ro.
Scouterii s-au interesat de situația internaționalului român, despre cifrele sale sub comanda lui Elias Charalambous, dar au cerut și detalii despre viața extrasportivă a lui Târnovanu.
- 197 de meciuri a jucat Ștefan Târnovanu la FCSB
- 4 trofee a cucerit acesta alături de gruparea roș-albastră
- 4,5 milioane de euro este cota de piață a portarului
