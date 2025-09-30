Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român - Antena Sport

Ion Ţiriac este unul dintre cele mai cunoscute nume din ţara noastră. Totuşi, magnatul român ar fi trebuit să aibă un alt nume de familie, dacă nu existau două “intervenţii” de-a lungul timpului.
În trecut, miliardarul de 86 de ani dezvăluia că, iniţial, pe cei din familia sa îi chema “Chiriac”, dar între timp a dispărut litera “h”, dar şi “c” s-a transformat în “ţ”.
Cum ar fi trebuit să îl cheme pe Ion Ţiriac
“M-a întrebat odată cineva de unde vine numele meu, Țiriac, un nume în general mai puțin obișnuit la noi în țară. Dacă-mi permiteți, trebuie să vă spun că acum o sută de ani și mai bine, numele familiei mele era tot Chiriac.
Dar lunga istorie a actelor civile a impus această modificare. Într-o bună zi, un notar anonim, scriind poate neatent, l-a pierdut pe h. Așa s-a ajuns la numele Ciriac.
Într-o altă zi, cu nu mai știu ce prilej, un alt notar anonim, care poate că știa nemțește , a vrut să «restabilească» sonoritatea numelui și l-a transformat pe «c» în «ț»”, dezvăluia Ion Ţiriac, conform prosport.ro, în cartea scrisă în 1974 de marele Ioan Chirilă, “Victorie cu orice preț”.
Care e numele din buletin al lui Ion Ţiriac
Pe de altă parte, Ion Ţiriac a fost pus în dificultate în trecut, atunci când a vrut să schimbe numele care apare, de fapt, în paşaportul magnatului. Procedura legală i s-a părut o pierdere de timp omului de afaceri.
Astfel că în paşaport, numele fostului mare campion de tenis nu este Ion Ţiriac, ci “Ioan Ţiriac”. Atunci când a dorit să revină la “Ion”, omul de afaceri s-a lovit de un proces extrem de lung, astfel că a renunţat la idee.
Astfel, numele din paşaport este “Ioan”, acelaşi cu cel al tatălui său. „În paşaport scrie Ioan, nu scrie Ion. Tatăl meu a fost Ioan şi atunci mi-a făcut şi pe mine Ioan.
Am încercat la un moment dat să îmi schimb numele, să îmi pun Ion, dar trebuia să fac atâtea hârţoage încât am renunţat. Ioan Ţiriac scrie în paşaport, născut în 1939, pe 9 mai, la Braşov”, a spus Ţiriac, în trecut, citat de TVR 2.
