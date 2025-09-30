Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român - Antena Sport

Ion Ţiriac este unul dintre cele mai cunoscute nume din ţara noastră. Totuşi, magnatul român ar fi trebuit să aibă un alt nume de familie, dacă nu existau două “intervenţii” de-a lungul timpului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În trecut, miliardarul de 86 de ani dezvăluia că, iniţial, pe cei din familia sa îi chema “Chiriac”, dar între timp a dispărut litera “h”, dar şi “c” s-a transformat în “ţ”.

Cum ar fi trebuit să îl cheme pe Ion Ţiriac

“M-a întrebat odată cineva de unde vine numele meu, Țiriac, un nume în general mai puțin obișnuit la noi în țară. Dacă-mi permiteți, trebuie să vă spun că acum o sută de ani și mai bine, numele familiei mele era tot Chiriac.

Dar lunga istorie a actelor civile a impus această modificare. Într-o bună zi, un notar anonim, scriind poate neatent, l-a pierdut pe h. Așa s-a ajuns la numele Ciriac.

Într-o altă zi, cu nu mai știu ce prilej, un alt notar anonim, care poate că știa nemțește , a vrut să «restabilească» sonoritatea numelui și l-a transformat pe «c» în «ț»”, dezvăluia Ion Ţiriac, conform prosport.ro, în cartea scrisă în 1974 de marele Ioan Chirilă, “Victorie cu orice preț”.