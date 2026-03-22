Home | Diverse | Românul care e făcut hoţ în România după ce a pus mâna pe sute de milioane de euro. În ce afaceri e implicat

Publicat: 22 martie 2026, 12:10

Comentarii
Valeriu Iftime, pe stadion - Sport Pictures

Valeriu Iftime (65 de ani) nu a dezvăluit ce avere are, dar susţine că a făcut sume uriaşe de bani dintr-o afacere. Patronul Botoşaniului e în top pe piața energetică urbană, iar asta i-a adus firmei sale cifre de afaceri de 400 de milioane pe an.

Pe de altă parte, Iftime a ţinut să specifice că în fotbal este pe minus 23 de milioane de euro. Doar aşa a ţinut echipa în Liga 1 timp de 13 ani. Chiar şi aşa, acesta consideră că oricât de corect ai fi în România, oamenii vor considera că “eşti hoţ” dacă ai făcut avere.

Afacerea care i-a adus în România sute de milioane de euro lui Valeriu Iftime

“Orice ai face, tot hoț te face toată lumea. În ultimii ani, Uniunea Europeană a plătit peste 100 de miliarde de euro către România, iar firma mea a profitat de acest lucru.

Suntem un jucător foarte bun pe piața energetică urbană, poate printre cei mai buni. Firma are cifră de afaceri 300-400 de milioane de euro pe an.

În fotbal am dat cam 23 de milioane de euro. Atât am scos din buzunar în ultimii 20 de ani la fotbal. Nu doar eu, împreună cu asociații mei din companie. Per total, sunt cu 23 de milioane de euro pe minus.

Avem 13 ani de Liga 1, ceea ce, în opinia mea, este o performanță imensă. Din păcate, la ce valori are Botoșani, cel mai bun vector de imagine este fotbalul, când aici avem atâtea personalități culturale… Eminescu, Enescu… depinde de cine a promovat”, a spus Iftime, citat de fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Citește și:
Cât costă o zi de schi la Predeal pe final de sezon. La 81 de ani, Elena se bucură de linişte şi pârtii libere
Observator
Tragedie la Istanbul, chiar înainte de barajul Turcia – România! Clădiri prăbușite în apropierea stadionului pe care se va juca meciul. Video
Fanatik.ro
13:10

Ramona Elena Verman, locul 6 la săritura în lungime, la Campionatul Mondial de sală
13:08

Idolul lui Arda Guler este cel mai mare rival al lui Gică Hagi din Turcia
12:47

Alexandru Chipciu a numit marele avantaj al României în faţa Turciei: “S-a văzut în meciul cu Austria”
12:38

EXCLUSIVCondiţia esenţială pe care o pune Edi Iordănescu pentru o revenire la naţională: “Să nu mă acuzaţi!”
12:23

Gică Hagi le-a dezvăluit turcilor ce discută cu fiul Ianis, înaintea barajului României: “În fiecare zi amintim de asta”
12:08

“Avem numai de câştigat”. Bogdan Lobonţ, apel către români înaintea barajului cu Turcia: “Să-l jucăm împreună”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul 2 Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni 3 NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România 4 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 5 Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant 6 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav