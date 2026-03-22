Românul care e făcut hoţ în România după ce a pus mâna pe sute de milioane de euro. În ce afaceri e implicat

Valeriu Iftime (65 de ani) nu a dezvăluit ce avere are, dar susţine că a făcut sume uriaşe de bani dintr-o afacere. Patronul Botoşaniului e în top pe piața energetică urbană, iar asta i-a adus firmei sale cifre de afaceri de 400 de milioane pe an.

Pe de altă parte, Iftime a ţinut să specifice că în fotbal este pe minus 23 de milioane de euro. Doar aşa a ţinut echipa în Liga 1 timp de 13 ani. Chiar şi aşa, acesta consideră că oricât de corect ai fi în România, oamenii vor considera că “eşti hoţ” dacă ai făcut avere.

Afacerea care i-a adus în România sute de milioane de euro lui Valeriu Iftime

“Orice ai face, tot hoț te face toată lumea. În ultimii ani, Uniunea Europeană a plătit peste 100 de miliarde de euro către România, iar firma mea a profitat de acest lucru.

Suntem un jucător foarte bun pe piața energetică urbană, poate printre cei mai buni. Firma are cifră de afaceri 300-400 de milioane de euro pe an.

În fotbal am dat cam 23 de milioane de euro. Atât am scos din buzunar în ultimii 20 de ani la fotbal. Nu doar eu, împreună cu asociații mei din companie. Per total, sunt cu 23 de milioane de euro pe minus.