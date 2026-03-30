Românul celebru care se vaită că nu îi ajunge pensia de 10.000 de lei. Şi-a mai luat un serviciu

Antena Sport Publicat: 30 martie 2026, 12:06

Românul celebru care se vaită că nu îi ajunge pensia de 10.000 de lei. Şi-a mai luat un serviciu

Marin Condescu - prosport.ro

Marin Condescu, fostul preşedinte şi creditor de la Pandurii Târgu Jiu, a ajuns la 69 de ani şi s-a plâns recent de pensia pe care o încasează lunar de la statul român.

Condescu are o pensie lunară de 10.000 de lei, în contextul în care se încadrează la grupa a doua, pentru că a lucrat în minerit. Asta l-a făcut să mai caute un venit şi să lucreze într-o firmă germană de construcții fotovoltaice.

Marin Condescu, pensie lunară de 10.000 de lei

“(n.r. – Ce pensie aveţi?) 10.000 de lei, net! Ne-au oprit acum din nou impozit, dar noi sperăm să-l câștigăm. Nu e normal, fiindcă noi, toți cei care suntem la pensie, am plătit deja Statului o dată.

Ăia sunt banii noștri! El (n.r. statul) ar trebui să ne dea nouă înapoi, dar acum ne și oprește din ei, ne mai impozitează o dată, deși ne-a impozitat 43 de ani, cât am cotizat acolo. Acum, au pus dintr-odată cotizația asta, impozitul acesta de 10% pe o clasă despre care au spus ei că nu reacționează, să dea exemplul și la ceilalți.

S-au lovit de un zid. Ne-au luat nouă banii și restul… Vedem ce se mai întâmplă. Eu am avut grupă de muncă. Noi, cei care am lucrat în industria minieră, avem grupe de muncă, eu am avut grupa doi. Și am avut 45 de ani”, spunea Condescu, pentru gsp.ro, la finalul lunii februarie.

Condescu, condamnat cu suspendare

Marin Condescu, fost lider de sindicat şi fost preşedinte al clubului Pandurii Târgu – Jiu, care a dat faliment, a avut în mai multe rânduri probleme cu justiţia. În 2018, Condescu a fost condamnat definitiv, de către Curtea de Apel Craiova, la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri private.

În acelaşi dosar a fost condamnat şi adjunctul lui Condescu, Viorel Temelescu, care ocupa o funcţie de conducere în organizaţia sindicală şi era vicepreşedinte la clubul Pandurii. Acesta a primit o pedeapsă de doi ani şi patru luni de închisoare cu suspendare, pentru complicitate la înşelăciune şi uz de fals. Prejudiciul estimat de procurori era de 2,6 milioane de lei.

