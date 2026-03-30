Românul celebru care se vaită că nu îi ajunge pensia de 10.000 de lei. Şi-a mai luat un serviciu

Marin Condescu, fostul preşedinte şi creditor de la Pandurii Târgu Jiu, a ajuns la 69 de ani şi s-a plâns recent de pensia pe care o încasează lunar de la statul român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Condescu are o pensie lunară de 10.000 de lei, în contextul în care se încadrează la grupa a doua, pentru că a lucrat în minerit. Asta l-a făcut să mai caute un venit şi să lucreze într-o firmă germană de construcții fotovoltaice.

“(n.r. – Ce pensie aveţi?) 10.000 de lei, net! Ne-au oprit acum din nou impozit, dar noi sperăm să-l câștigăm. Nu e normal, fiindcă noi, toți cei care suntem la pensie, am plătit deja Statului o dată.

Ăia sunt banii noștri! El (n.r. statul) ar trebui să ne dea nouă înapoi, dar acum ne și oprește din ei, ne mai impozitează o dată, deși ne-a impozitat 43 de ani, cât am cotizat acolo. Acum, au pus dintr-odată cotizația asta, impozitul acesta de 10% pe o clasă despre care au spus ei că nu reacționează, să dea exemplul și la ceilalți.

S-au lovit de un zid. Ne-au luat nouă banii și restul… Vedem ce se mai întâmplă. Eu am avut grupă de muncă. Noi, cei care am lucrat în industria minieră, avem grupe de muncă, eu am avut grupa doi. Și am avut 45 de ani”, spunea Condescu, pentru gsp.ro, la finalul lunii februarie.