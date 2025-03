Ce pensie poate avea românul care aşteaptă încă milionul de euro! "Eu mai am o speranţă" - Antena Sport

Marin Condescu, în timpul unui interviu - prosport.ro Marin Condescu, fostul şef de la Pandurii Târgu Jiu, a ajuns la 68 de ani şi a dezvăluit ce pensie are. Este vorba de 10.000 de lei, în contextul în care se încadrează la grupa a doua, pentru că a lucrat în minerit. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Pe de altă parte, Condescu, cel care a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, în 2018, fiind găsit vinovat de înşelăciune şi fals în scrisuri sub semnătură privată, aşteaptă să recupereze un milion de euro. Suma ar trebui recuperată de la masa credală a societăţii aflate în lichidare şi este compusă din salariile neîncasate şi din împrumuturile către Pandurii. Marin Condescu are 10.000 de lei pensie „Gestionez împreună cu lichidatorul judiciar și cu Stanca (n.r. Răzvan Stanca), fostul nostru portar, căpitan de echipă, să decurgă cât mai bine procesul de lichidare la Pandurii Lignitul Târgu Jiu. El reprezintă jucătorii în acest proces. Sper ca toți jucătorii care au fost înscriși la masa credală să își recupereze cât mai mult din ceea ce au pierdut și au fost mințiți când au jucat la Pandurii. Până acum au recuperat 41%, procentul se aplică egal tuturor și, având în vedere că mai sunt multe, multe alte bunuri, ne dorim să atingem cel puțin 70-80% din ceea ce ei aveau de primit. I-am lăsat pe toți cu drepturi salariale și nimeni de la Pandurii Târgu Jiu, dintre jucători, nu a fost trecut la chirografari. Reclamă

Reclamă

Cu un milion de euro. Sunt trecut la categoria salariați, unde am păstrat și toți jucătorii. De la salariați, eu am creanța cea mai mare. Din funcția de președinte pe care am avut-o pe perioada 2005-2014, din salariile pe care nu le-am încasat niciodată. A existat o speculație că nu ar fi fost niciun contract. Și am zis bine, nu a existat niciun contract, dar eu am avut un proces penal, iar voi m-ați judecat pe mine în calitate de președinte al clubului Pandurii. Atunci eu renunț la toate drepturile, dar ce faceți cu condamnarea? Pentru că nu își mai avea logica.

Am și împrumuturile pe care le-am făcut la Pandurii Târgu Jiu în nume personal, dar alea sunt la chirografari. 668.000 euro sunt drepturi salariale, restul până la un milion sunt la chirografari și îmi este foarte greu să cred că o să mai recuperez ceva, pentru că este ultima categorie care trebuie plătită. Înainte este ANAF-ul și nu cred eu că mai ajunge ceva de achitat la chirografari după salariați și bugetul de stat”, a spus Condescu, citat de prosport.ro.

Marin Condescu, fost preşedinte şi cel mai important creditor de la Pandurii Târgu – Jiu, a fost condamnat definitiv

Marin Condescu, fost lider de sindicat şi fost preşedinte al clubului Pandurii Târgu – Jiu, care a dat faliment, a avut în mai multe rânduri probleme cu justiţia. În 2018, Condescu a fost condamnat definitiv, de către Curtea de Apel Craiova, la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri private.

Reclamă