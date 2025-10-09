Singura fiică a lui Ion Ţiriac a ajuns în Bucureşti şi a postat imaginea "de 270 de milioane de euro" - Antena Sport

Ioana Ţiriac a ajuns în Bucureşti şi a postat pe InstaStory o poză cu care cel mai probabil i-a uimit şi pe urmăritorii ei din toate colţurile lumii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ioana a fotografiat Catedrala Mântuirii Neamului şi a postat impresionanta construcţie care a costat până în acest momemnt nu mai puţin de 270 milioane de euro.

Ioana Ţiriac, imagine cu Catedrala Mântuirii Neamului

Totalul banilor cheltuiţi pentru construire rivalizează cu bugetul alocat pentru Pasajul Basarab sau Arena Naţională. 10% din costuri sunt din fondurile proprii ale Patriarhiei Române.

Cel mai probabil, suma totală va fi divulgată în 2027, atunci când lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului vor fi încheiate. Pe lângă cele 27 de milioane din fondurile proprii, restul de bani sunt publici.

Ce a putut primi Ioana Ţiriac de la fratele ei mai mare

Alexandru Ion Ţiriac are o relaţie excelentă cu sora lui. Ioana a postat de mai multe ori fotografii alături de fratele ei mai mare, dezvăluind astfel faptul că se înţelege de minune cu acesta.