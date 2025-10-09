Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Singura fiică a lui Ion Ţiriac a ajuns în Bucureşti şi a postat imaginea "de 270 de milioane de euro" - Antena Sport

Home | Diverse | Singura fiică a lui Ion Ţiriac a ajuns în Bucureşti şi a postat imaginea “de 270 de milioane de euro”
Foto

Singura fiică a lui Ion Ţiriac a ajuns în Bucureşti şi a postat imaginea “de 270 de milioane de euro”

Publicat: 9 octombrie 2025, 13:45

Comentarii
Singura fiică a lui Ion Ţiriac a ajuns în Bucureşti şi a postat imaginea “de 270 de milioane de euro”
galerie foto Galerie (18)

Ioana Ţiriac

Ioana Ţiriac a ajuns în Bucureşti şi a postat pe InstaStory o poză cu care cel mai probabil i-a uimit şi pe urmăritorii ei din toate colţurile lumii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ioana a fotografiat Catedrala Mântuirii Neamului şi a postat impresionanta construcţie care a costat până în acest momemnt nu mai puţin de 270 milioane de euro.

Ioana Ţiriac, imagine cu Catedrala Mântuirii Neamului

Totalul banilor cheltuiţi pentru construire rivalizează cu bugetul alocat pentru Pasajul Basarab sau Arena Naţională. 10% din costuri sunt din fondurile proprii ale Patriarhiei Române.

Cel mai probabil, suma totală va fi divulgată în 2027, atunci când lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului vor fi încheiate. Pe lângă cele 27 de milioane din fondurile proprii, restul de bani sunt publici.

Ce a putut primi Ioana Ţiriac de la fratele ei mai mare

Alexandru Ion Ţiriac are o relaţie excelentă cu sora lui. Ioana a postat de mai multe ori fotografii alături de fratele ei mai mare, dezvăluind astfel faptul că se înţelege de minune cu acesta.

Reclamă
Reclamă

Recent, Ioana Ţiriac a postat o fotografie cu o geantă, pe care fratele ei i-a făcut-o cadou: “Ţinută sponsorizată parţial de cel mai bun frate din lume, Alexandru Ţiriac”, este mesajul care a însoţit fotografia postată de Ioana, fotografie repostată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac, pe Instagram.

Geanta respectivă este creată de o casă de modă celebră, Chanel, iar Alexandru Ţiriac nu s-a uitat la bani atunci când a achiziţionat-o pentru sora lui. Aproximativ 5000 de dolari a plătit fiul cel mare al miliardarului român pentru cadoul de lux.

Ioana Ţiriac este fiica pe care Ion Ţiriac o are din relaţia cu jurnalista Sophie Ayad. Cei doi s-au cunoscut la Munchen, în 1994, atunci când miliardarul român avea mai multe afaceri în Germania. Ion Ţiriac şi Sophie nu s-au căsătorit, dar au păstrat o relaţie bună după despărţire.

Cum a decurs întâlnirea dintre Oana Ţoiu şi Marco Rubio. Anunţul făcut de şefa diplomaţiei româneCum a decurs întâlnirea dintre Oana Ţoiu şi Marco Rubio. Anunţul făcut de şefa diplomaţiei române
Reclamă
Ioana Ţiriac, într-un Ferrari
Ioana Ţiriac
+(18)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei pași care pot transforma complet veniturile unui hotel românesc
Observator
Trei pași care pot transforma complet veniturile unui hotel românesc
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
Fanatik.ro
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
13:31
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
13:14
Carlos Sainz a dezvăluit detaliul care îl macină în Formula 1: “Pentru mine, exagerează puțin”
12:54
Campionatul European Echipe Seniori e LIVE în AntenaPLAY (12-19 octombrie). Programul României
12:34
Prunea, reacţie halucinantă după ce Lucescu a fost la un pas să pice în conferinţă: “Să cheme un preot”
12:29
NEWS ALERTIrina Begu, anunț despre viitorul carierei sale: “Am decis să iau o pauză”
12:23
VideoCafu, invitatul lui Florin Răducioiu la SuperMondial, diseară, ora 23:30, la Antena 1!
Vezi toate știrile
1 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 2 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 3 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 4 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 5 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil”
Citește și