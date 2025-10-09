Singura fiică a lui Ion Ţiriac a ajuns în Bucureşti şi a postat imaginea "de 270 de milioane de euro" - Antena Sport

Ioana Ţiriac a ajuns în Bucureşti şi a postat pe InstaStory o poză cu care cel mai probabil i-a uimit şi pe urmăritorii ei din toate colţurile lumii.
Ioana a fotografiat Catedrala Mântuirii Neamului şi a postat impresionanta construcţie care a costat până în acest momemnt nu mai puţin de 270 milioane de euro.
Ioana Ţiriac, imagine cu Catedrala Mântuirii Neamului
Totalul banilor cheltuiţi pentru construire rivalizează cu bugetul alocat pentru Pasajul Basarab sau Arena Naţională. 10% din costuri sunt din fondurile proprii ale Patriarhiei Române.
Cel mai probabil, suma totală va fi divulgată în 2027, atunci când lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului vor fi încheiate. Pe lângă cele 27 de milioane din fondurile proprii, restul de bani sunt publici.
Ce a putut primi Ioana Ţiriac de la fratele ei mai mare
Alexandru Ion Ţiriac are o relaţie excelentă cu sora lui. Ioana a postat de mai multe ori fotografii alături de fratele ei mai mare, dezvăluind astfel faptul că se înţelege de minune cu acesta.
Recent, Ioana Ţiriac a postat o fotografie cu o geantă, pe care fratele ei i-a făcut-o cadou: “Ţinută sponsorizată parţial de cel mai bun frate din lume, Alexandru Ţiriac”, este mesajul care a însoţit fotografia postată de Ioana, fotografie repostată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac, pe Instagram.
Geanta respectivă este creată de o casă de modă celebră, Chanel, iar Alexandru Ţiriac nu s-a uitat la bani atunci când a achiziţionat-o pentru sora lui. Aproximativ 5000 de dolari a plătit fiul cel mare al miliardarului român pentru cadoul de lux.
Ioana Ţiriac este fiica pe care Ion Ţiriac o are din relaţia cu jurnalista Sophie Ayad. Cei doi s-au cunoscut la Munchen, în 1994, atunci când miliardarul român avea mai multe afaceri în Germania. Ion Ţiriac şi Sophie nu s-au căsătorit, dar au păstrat o relaţie bună după despărţire.
