Război total între FRF și Adrian Mititelu. Patronul de la FCU Craiova, dat în judecată - Antena Sport

E război total între FRF și Adrian Mititelu. Patronul de la FCU Craiova a fost dat în judecată de Federație, după declarațiile defăimătoare făcute de-a lungul timpului de acesta.
Concret, Adrian Mititelu l-a atacat extrem de dur pe Răzvan Burleanu, mai ales după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile în startul acestui sezon. Inițial, echipa din Bănie a fost retrogradată de Federație în Liga a 3-a, iar ulterior a fost exclusă din competiții.
Adrian Mititelu nu s-a ferit să-l critice în termeni duri pe Răzvan Burleanu. FRF nu a rămas indiferentă și l-a dat în judecată pe patronul de la FCU Craiova, notează golazo.ro. Dosarul a fost deja înregistrat pe 8 octombrie, la Tribunalul București.
Federația cere daune uriașe, în valoare de 1 milion de lei, sumă ce reprezintă aproximativ 200.000 de euro, după declarațiile calomnioase și defăimătoare făcute la adresa lui Răzvan Burleanu.
Adrian Mititelu a lansat noi acuzații grave la adresa Federației recent. El a transmis, pe Facebook, faptul că un „clan” se află în spatele FRF, „clan” care ar fi condus de Răzvan Burleanu.
„Dosarele penale cu prejudicierea gravă a bugetului de stat nu mai pot fi ținute la sertar, CLANUL BURLEANU este în agonie.
Descinderea procurorilor în sălașul privilegiat ani de zile de sistemul politic/mafiot este inevitabilă”, a transmis Adrian Mititelu, pe contul său de Facebook.
Scandal la Adunarea Generală a FRF
Adunarea Generală a FRF, convocată miercuri, pentru ora 11:00, s-a lăsat cu un scandal de proporţii. Patronul clubului FCU Craiova, exclus din toate competiţiile, Adrian Mititelu, nu a fost prezent.
Mititelu l-a trimis în schimb pe reprezentantul său juridic, Mircea Moise. Doar 8 cluburi dintre cele 80 convocate au fost prezente.
Potrivit gsp.ro, între preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, şi Mircea Moise a avut loc un schimb tensionat de replici.
„Reprezentați un infractor, pe Mititelu! Nu vreți decât bani și să devalizați Federația!”, i-a spus Răzvan Burleanu lui Moise, potrivit sursei citate.
Moise a comis un derapaj. După ce a susţinut că Federaţia va trebui să plătească sume enorme, inclusiv un prejudiciu pe care Mititelu îl reclamă, Moise a spus: „Degeaba v-ați bucurat că a făcut Gică Popescu pușcărie, voi o să faceți mai multă!”.
Răzvan Burleanu s-a enervat. „Eu nu stau de vorbă cu toți maimuțoii! Dumneavoastră pentru mine sunteți un maimuțoi!”, i-a spus preşedintele FRF lui Moise.
