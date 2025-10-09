Război total între FRF și Adrian Mititelu. Patronul de la FCU Craiova, dat în judecată - Antena Sport

E război total între FRF și Adrian Mititelu. Patronul de la FCU Craiova a fost dat în judecată de Federație, după declarațiile defăimătoare făcute de-a lungul timpului de acesta.

Concret, Adrian Mititelu l-a atacat extrem de dur pe Răzvan Burleanu, mai ales după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile în startul acestui sezon. Inițial, echipa din Bănie a fost retrogradată de Federație în Liga a 3-a, iar ulterior a fost exclusă din competiții.

Război total între FRF și Adrian Mititelu

Adrian Mititelu nu s-a ferit să-l critice în termeni duri pe Răzvan Burleanu. FRF nu a rămas indiferentă și l-a dat în judecată pe patronul de la FCU Craiova, notează golazo.ro. Dosarul a fost deja înregistrat pe 8 octombrie, la Tribunalul București.

Federația cere daune uriașe, în valoare de 1 milion de lei, sumă ce reprezintă aproximativ 200.000 de euro, după declarațiile calomnioase și defăimătoare făcute la adresa lui Răzvan Burleanu.

Adrian Mititelu a lansat noi acuzații grave la adresa Federației recent. El a transmis, pe Facebook, faptul că un „clan” se află în spatele FRF, „clan” care ar fi condus de Răzvan Burleanu.