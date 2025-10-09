Război total între FRF și Adrian Mititelu. Patronul de la FCU Craiova, dat în judecată - Antena Sport

Închide meniul
Război total între FRF și Adrian Mititelu. Patronul de la FCU Craiova, dat în judecată

Publicat: 9 octombrie 2025, 16:30

E război total între FRF și Adrian Mititelu. Patronul de la FCU Craiova a fost dat în judecată de Federație, după declarațiile defăimătoare făcute de-a lungul timpului de acesta.  

Concret, Adrian Mititelu l-a atacat extrem de dur pe Răzvan Burleanu, mai ales după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile în startul acestui sezon. Inițial, echipa din Bănie a fost retrogradată de Federație în Liga a 3-a, iar ulterior a fost exclusă din competiții. 

Război total între FRF și Adrian Mititelu 

Adrian Mititelu nu s-a ferit să-l critice în termeni duri pe Răzvan Burleanu. FRF nu a rămas indiferentă și l-a dat în judecată pe patronul de la FCU Craiova, notează golazo.ro. Dosarul a fost deja înregistrat pe 8 octombrie, la Tribunalul București. 

Federația cere daune uriașe, în valoare de 1 milion de lei, sumă ce reprezintă aproximativ 200.000 de euro, după declarațiile calomnioase și defăimătoare făcute la adresa lui Răzvan Burleanu. 

Adrian Mititelu a lansat noi acuzații grave la adresa Federației recent. El a transmis, pe Facebook, faptul că un „clan” se află în spatele FRF, „clan” care ar fi condus de Răzvan Burleanu. 

Dosarele penale cu prejudicierea gravă a bugetului de stat nu mai pot fi ținute la sertar, CLANUL BURLEANU este în agonie. 

Descinderea procurorilor în sălașul privilegiat ani de zile de sistemul politic/mafiot este inevitabilă”, a transmis Adrian Mititelu, pe contul său de Facebook. 

Scandal la Adunarea Generală a FRF 

Adunarea Generală a FRF, convocată miercuri, pentru ora 11:00, s-a lăsat cu un scandal de proporţii. Patronul clubului FCU Craiova, exclus din toate competiţiile, Adrian Mititelu, nu a fost prezent. 

Mititelu l-a trimis în schimb pe reprezentantul său juridic, Mircea Moise. Doar 8 cluburi dintre cele 80 convocate au fost prezente. 

Potrivit gsp.ro, între preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, şi Mircea Moise a avut loc un schimb tensionat de replici. 

„Reprezentați un infractor, pe Mititelu! Nu vreți decât bani și să devalizați Federația!”, i-a spus Răzvan Burleanu lui Moise, potrivit sursei citate. 

Moise a comis un derapaj. După ce a susţinut că Federaţia va trebui să plătească sume enorme, inclusiv un prejudiciu pe care Mititelu îl reclamă, Moise a spus: „Degeaba v-ați bucurat că a făcut Gică Popescu pușcărie, voi o să faceți mai multă!”. 

Răzvan Burleanu s-a enervat. „Eu nu stau de vorbă cu toți maimuțoii! Dumneavoastră pentru mine sunteți un maimuțoi!”, i-a spus preşedintele FRF lui Moise. 

1 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 2 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 3 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 4 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 5 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 6 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie
