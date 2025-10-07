Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Discursul dur al lui Ion Ţiriac: "Voi, proştilor şi incompetenţilor!" - Antena Sport

Home | Diverse | Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”

Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”

Publicat: 7 octombrie 2025, 12:24

Comentarii
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: Voi, proştilor şi incompetenţilor!

Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment - Hepta

Ion Ţiriac a avut un nou discurs dur la adresa autorităţilor din România şi i-a dat exemplu pe Viktor Orban sau Lech Walesa (fostul preşedinte al Poloniei), atunci când a vorbit despre felul în care politicienii români gestionează relaţia cu puterile Europei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ţiriac a dezvăluit şi că a fost dezamăgit de o promisiune pe care i-a făcut-o fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, pe care acesta nu mai onorat-o, legată de sportul românesc.

Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor”

“Nu regret nimic. Stau în poziția în care stau, mă ocup mai mult de ce pot să fac și eu, să ajut în dreapta, în stânga, cu sportul ăsta. Este impresionant cât de degradant și de complicat e și câtă birocrație există în țară. Am o ușă deschisă oricând la prim-ministru.

Cu fostul președinte, învățătorul, am avut o relație bună. (n.r. Cu Iohannis?) O singură dată am fost cu șapca în mână: <<Am venit și eu la dumneavoastră că am o problemă>> / <<(n.r. imită tonul lent și apăsat al lui Iohannis) Spune, domnu’ Țiriac!>>.

I-am zis: <<Nu vreți să angajați un om?! Că noi, de dimineață de la șase până seara la șase, ne-am terminat sportul. Nu mai este nimic în țara asta. E păcat de Dumnezeu. Avem un tineret care e bolnav tot. În orice clasă, jumătate e scutită de la mizerabila aia oră de sport care e voluntară>>.

Reclamă
Reclamă

<<(n.r. revine la tonul lui Iohannis) Domnu’ Țiriac, îți promit că iau doi oameni, nu unul>>. N-a luat. Însă faptul că nu există niciun om care să poată să pună piciorul în prag aici… Tare drag mi-ar fi să am un Orban, tare drag să am un Lech Walesa.

Pe cine să ai să stea cu piciorul în prag?! Să stea drept la Bruxelles, acolo, și să spună: <<Un moment! Eu sunt granița Europei! M-ați făcut prost, incompetent — aveți dreptate. Dar voi, proștilor și incompetenților, dacă erați mai competenți decât mine, veneați și făceați ceva, dacă tot suntem Uniunea Statelor Europene!>>”, a spus Ţiriac, citat de iamsport.ro.

Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă proviziiPotop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
Observator
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard!”. Cum a slăbit 14 kg în trei săptămâni
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard!”. Cum a slăbit 14 kg în trei săptămâni
15:21
Marca a făcut anunţul: ce se întâmplă cu Lamine Yamal înainte de El Clasico
14:46
Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri
13:48
Rodrygo, neverosimil înainte de El Clasico: “Să uităm sezonul trecut, a fost oribil”. Brazilianul vrea revanșa
13:34
Gigi Becali, reacţie savuroasă după ce Adi Mutu l-a numit “master of destabilization”
13:30
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Wuhan, după abandonul Jelenei Ostapenko. Românca, prim set perfect
12:56
Urmările meciului cu Craiova. Mihai Popescu, surprins cu ochiul vânăt la antrenamentul naționalei Românei. Foto
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 2 Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” 3 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 4 Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită ca la nişte sălbatici” 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea”
Citește și
Cele mai citite
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor
Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!
Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor AngelescuRapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu