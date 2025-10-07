Discursul dur al lui Ion Ţiriac: "Voi, proştilor şi incompetenţilor!" - Antena Sport

Ion Ţiriac a avut un nou discurs dur la adresa autorităţilor din România şi i-a dat exemplu pe Viktor Orban sau Lech Walesa (fostul preşedinte al Poloniei), atunci când a vorbit despre felul în care politicienii români gestionează relaţia cu puterile Europei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ţiriac a dezvăluit şi că a fost dezamăgit de o promisiune pe care i-a făcut-o fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, pe care acesta nu mai onorat-o, legată de sportul românesc.

Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor”

“Nu regret nimic. Stau în poziția în care stau, mă ocup mai mult de ce pot să fac și eu, să ajut în dreapta, în stânga, cu sportul ăsta. Este impresionant cât de degradant și de complicat e și câtă birocrație există în țară. Am o ușă deschisă oricând la prim-ministru.

Cu fostul președinte, învățătorul, am avut o relație bună. (n.r. Cu Iohannis?) O singură dată am fost cu șapca în mână: <<Am venit și eu la dumneavoastră că am o problemă>> / <<(n.r. imită tonul lent și apăsat al lui Iohannis) Spune, domnu’ Țiriac!>>.

I-am zis: <<Nu vreți să angajați un om?! Că noi, de dimineață de la șase până seara la șase, ne-am terminat sportul. Nu mai este nimic în țara asta. E păcat de Dumnezeu. Avem un tineret care e bolnav tot. În orice clasă, jumătate e scutită de la mizerabila aia oră de sport care e voluntară>>.