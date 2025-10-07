Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns falit! - Antena Sport

Florin Prunea (57 de ani) a dezvăluit ce i s-a întâmplat lui Cornel Penescu (58 de ani) în celebrul dosar “Mită pentru arbitri”.
Florin Prunea a susţinut că angajaţii l-au păcălit pe Cornel Penescu şi şi-au însuşit sumele care trebuiau să ajungă la arbitri. (IMAGINI CU CORNEL PENESCU ŞI FAMILIA LUI ÎN GALERIA FOTO)
Florin Prunea, despre Cornel Penescu: “Îi luau banii angajaţii”
“Îl păcăleau pe Penescu, îi luau banii și s-au găsit apoi la Casa de Valori Pitești 54.000 de euro într-un cont. Nici la arbitri n-au ajuns banii. Oamenii lui îl păcăleau pe Penescu, îi luau banii și ziceau că dau la arbitri. Și nu dădeau. Sunt oameni nevinovați care au făcut pușcărie în acel dosar. Am văzut dosarul. (n.r: Te-ai speriat atunci?) Cum să nu te sperii, când vezi la intrare 30 de televiziuni?”, a spus Florin Prunea în podcastul “Tare de tot”.
Afacerile lui Cornel Penescu s-au prăbuşit după ce milionarul a ajuns în închisoare. În 2007, averea lui Cornel Penescu, fost patron al lui FC Argeş, era estimată la 170 de milioane de euro.
După ce tatăl lui a intrat în închisoare, fiul lui Cornel Penescu, Andrei, a preluat afacerile familiei, alături de unchiul său. El s-a ocupat o perioadă şi de echipa de fotbal FC Argeş. Recent, Andrei Penescu s-a reprofilat, prezentând ştirile la Argeş TV, post deţinut de familia Penescu.
În dosarul “Mită pentru arbitri” au mai fost condamnaţi, în afară de Penescu, Gheorghe Constantin şi Sorin Corpodean
Mai mulţi foşti arbitri şi fostul şef al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Gheorghe Constantin, au primit pedepse cu închisoarea în dosarul “Mită pentru arbitri”.
Iată toate condamnările primite în acel dosar:
Cornel Penescu (fost patron FC Argeş) – 5 ani de închisoare cu executare şi 3 ani interzicerea drepturilor
Gheorghe Constantin (fost şef CCA) – 5 ani de închisoare cu executare şi 3 ani interzicerea drepturilor
Sorin Corpodean (fost arbitru) – pedeapsă majorată de la 3 la 4 ani cu suspendare, durata termenului de încercare majorată de la 7 la 8 ani
Marcel Lică (fost vicepreşedinte CCA) – 3 ani de închisoare cu suspendare
Sorin Caia (fost arbitru) – 3 ani de închisoare cu suspendare
Lucian Dan (fost arbitru) – 3 ani de închisoare cu suspendare
Aurelian Bogaciu (fost arbitru) – 3 ani de închisoare cu suspendare
Liviu Făcăleaţă (fostul director al societăţii PIC) – 5 ani de închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor
Dan Libertatu (fost director al Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Argeş) – 3 ani de închisoare
