Lovitură pentru Gigi Becali. Proiectul de lege propus de patron, respins în unanimitate în Parlament - Antena Sport

Gigi Becali a primit o veste proastă din Parlamentul României, unde a inițiat în luna mai un proiect de lege prin care să fie eliminate două reguli din fotbal, printre care și cea Under-21. Dorința patronului de la FCSB a fost supusă votului astăzi în Senat, unde a fost respinsă în unanimitate cu 108 voturi, potrivit golazo.ro.

În urmă cu câteva zile, proiectul a fost și pe masa Comisiei pentru Tineret și Sport a Camerei Deputaților, unde a fost din nou refuzat în unanimitate. În mod birocratic, propunerea lui Becali va ajunge și în plenul Camerei Deputaților, însă nici aici nu ar urma să primească aviz favorabil, acest lucru însemnând un eșec pentru latifundiarul din Pipera.

Tentativa lui Becali de a schimba regulile a eșuat

Potrivit sursei menționate anterior, Becali și-a dorit să elimine două reguli din fotbalul românesc. Prima este cea despre care a discutat de foarte multe ori, și anume cea care îl obligă să aibă mereu în teren un jucător Under-21. Cealaltă vizează prevederea potrivit cărora cluburile sunt obligate să achite 10% dintr-o vânzare a unui fotbalist echipelor care l-au format la nivel de copii și juniori.

Inițiativa legislativă a ajuns prima dată în Senat, care nu este cameră decizională, unde s-a votat în unanimitate negativ. Forul decizional, Camera Deputaților, urmează să voteze și el proiectul patronului de la FCSB, însă nicio circumstanță nu îi dă speranțe finanțatorului, astfel că își poate lua gândul de la schimbarea regulilor.

Recent, Gigi Becali și-a mai expus o dorință care nu are însă legăturile cu regulamentul FRF sau LPF. Finanțatorul vrea să cumpere marca Steaua atât timp cât ar fi scoasă la licitație de Ministrul Apărării Naționale.