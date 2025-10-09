(P) Importanța DOT-ului la anvelopele de iarnă: ce trebuie să știi înainte de cumpărare - Antena Sport

Anvelopele reprezintă unul dintre cele mai importante elemente de siguranță ale unui autoturism, deși adesea sunt trecute cu vederea de către șoferi. Contactul dintre mașină și asfalt se realizează prin suprafața relativ mică a anvelopelor, ceea ce înseamnă că performanța lor influențează direct modul în care vehiculul frânează, virează sau accelerează. Practic, indiferent cât de performant este motorul, cât de avansat este sistemul de frânare sau cât de modernă este tehnologia de asistență la condus, toate aceste sisteme își pot dovedi eficiența doar prin intermediul aderenței oferite de anvelope. De aceea, alegerea anvelopelor potrivite pentru fiecare sezon este vitală, iar starea lor trebuie monitorizată în permanență prin verificarea presiunii, a adâncimii profilului și a eventualelor semne de uzură sau îmbătrânire a cauciucului. O anvelopă uzată sau nepotrivită pentru condițiile de drum poate transforma o simplă deplasare într-un risc serios, crescând considerabil șansele de derapaj, pierdere a stabilității și chiar implicare în accidente. În fond, siguranța pe șosea începe de la anvelope, iar responsabilitatea șoferului este să le acorde atenția pe care o merită.

Diferențele dintre anvelopele de vară și cele de iarnă

Anvelopele sunt concepute pentru a oferi performanțe diferite în funcție de temperatură și de condițiile meteo. Cele de vară sunt fabricate dintr-un compus mai dur, menit să reziste la temperaturi ridicate și să ofere aderență pe asfalt uscat sau umed. În schimb, anvelopele de iarnă au o compoziție mai moale și sunt prevăzute cu un profil adânc și numeroase lamele, care asigură tracțiune pe zăpadă, gheață și carosabil rece. Utilizarea anvelopelor nepotrivite pentru sezon poate duce la pierderea controlului în situații critice, cum ar fi frânările de urgență sau virajele pe suprafețe alunecoase. Astfel, schimbarea la timp a anvelopelor nu este doar o recomandare, ci o obligație pentru siguranța rutieră.

Ce înseamnă DOT și de ce este important

Un aspect adesea ignorat de cumpărători atunci când aleg anvelope de iarnă este codul DOT (Department of Transportation). Acesta este un șir de cifre și litere inscripționat pe flancul anvelopei, care oferă informații esențiale despre data fabricației. Ultimele patru cifre reprezintă săptămâna și anul în care anvelopa a fost produsă. De exemplu, un cod „1221” înseamnă că anvelopa a fost fabricată în săptămâna a 12-a a anului 2021. Importanța DOT-ului constă în faptul că, indiferent de cât de bine arată o anvelopă sau de cât de puțin a fost folosită, materialul din care este realizată îmbătrânește în timp. Astfel, o anvelopă cu un DOT mai vechi de 5-6 ani poate începe să-și piardă din proprietăți, chiar dacă are încă suficientă adâncime a profilului.

Cum influențează vechimea anvelopelor performanța pe drum

Pe măsură ce trec anii, cauciucul din anvelope devine mai rigid și își pierde elasticitatea. Acest lucru are efecte directe asupra aderenței, mai ales în condiții dificile de iarnă, când flexibilitatea compusului este esențială pentru o bună tracțiune. O anvelopă cu un DOT depășit poate avea distanțe de frânare mai mari, stabilitate redusă în viraje și o aderență scăzută pe carosabil alunecos. În plus, șansele de apariție a fisurilor sau deformărilor cresc considerabil, ceea ce poate duce chiar la explozii în timpul mersului. Prin urmare, verificarea DOT-ului înainte de achiziționarea unor anvelope de iarnă este o etapă obligatorie, nu doar o opțiune.

Alegerea locului potrivit pentru achiziția de anvelope

Deși multe persoane sunt tentate să cumpere anvelope în funcție de preț, este esențial ca acestea să fie achiziționate de la furnizori de încredere. Un comerciant serios va oferi informații clare despre DOT, proveniența produselor și condițiile de garanție. Alegerea unui astfel de furnizor elimină riscul de a cumpăra produse vechi, cu DOT depășit, sau de proveniență incertă.