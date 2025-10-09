Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Samuel Asamoah. Impresarul, detalii dureroase - Antena Sport

Închide meniul
Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Samuel Asamoah. Impresarul, detalii dureroase

Radu Constantin Publicat: 9 octombrie 2025, 16:35

Sursa foto: FCU Craiova

Ştirea că Samuel Asamoah riscă să rămână paralizat a şocat România. Fostul jucător al FCU Craiova a suferit o accidentare extrem de gravă, după ce a fost proiectat în panourile publicitare de pe marginea gazonului de un jucător.

Momentele grele au trecut acum pentru Samuel Asamoah. El este în spital şi se recuperează, după ce miercuri, a fost operat în zona gâtului.

“Ieri (n.r. miercuri, 8 octombrie) a fost operat, este bine, din ce mi-au zis cei de la club. Astăzi, în mod normal, urmează să vorbesc și eu puțin cu el și să vedem cum se simte după operație. Cam asta este pentru moment. Nici el nu poate să vorbească, are gâtul imobilizat, nu este atât de ușor după o operație să te miști sau alte lucruri. Asta mi-au transmis cei din club. Cu Samuel am vorbit după accidentare, când a putut și el să vorbească”, a spus Marius Avram, impresarul fotbalistului, pentru digisport.ro.

Samuel Asamoah a jucat la FCU Craiova în perioada iulie 2021 – februarie 2024. În 81 de meciuri, mijlocașul a reușit șase pase decisive și un gol.

