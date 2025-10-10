Toto îl face bunic pe Ilie Dumitrescu. Cine este femeia care a anunţat la proces că este gravidă - Antena Sport

Ilie Dumitrescu primeşte si veşti bune din partea fiului Toto, îl face bunic! Totul s-a aflat în timpul procesului penal în care este implicat fiul lui.

Toată România a fost scandalizată de imaginile cu Toto Dumitrescu, care în urma unui accident, pleca fără remuşcări, cu toate că într-o altă maşină o femeie părea să aibă nevoie de ajutor. Chiar dacă nu a fost vina lui, pentru că circula pe drum cu prioritate, Toto a fugit de la fața locului, ceea ce a atras suspiciunea autorităților.

Aflat în arest la domiciliu, Toto Dumitrescu a primit o veste surpriză de la iubita lui. Şi anume că este însărcinată. „Concubina inculpatului este însărcinată, însă nu se poate dovedi la acest moment cu acte medicale. În speță, scopul interdicției de a comunica cu martora poate fi atins prin menținerea celorlalte obligații specifice arestului la domiciliu, nefiind necesară menținerea unei interdicții care ar priva inculpatul de relația cu iubita sa însărcinată”, a spus avocatul lui Toto Dumitrescu.

Autoritățile i-au permis astfel să se mute alături de iubita lui. Toto Dumitrescu și iubita lui, Diana, au o relație de iubire de mai bine de un an. Cei doi s-au afișat de nenumărate ori împreună pe rețelele de socializare și au o relație asumată public.